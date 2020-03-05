上合示范区按下发展“快进键”

图为位于青岛的上合示范区外景。

（本文图片均由上合示范区提供）

上合示范区多式联运中心

上合示范区外景

上合国际客厅项目内景

近日，位于青岛的中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）建设有了新进展。多式联运中心恢复发运以来平均每日发出一列，上合示范区国际客厅项目（以下简称“上合国际客厅”）建设如火如荼，园区企业产能恢复有序推进。

不一而足的事例表明了上合示范区在特殊时期依然向好发展的生动图景，成为青岛强化“一带一路”重要节点城市的最佳注脚。

欧亚班列每日发出

3月3日早上5时许，一列满载着机械装备、汽车零部件、棕榈油等商品的中亚班列，从上合示范区多式联运中心出发，马不停蹄奔向霍尔果斯口岸，最终将运抵哈萨克斯坦等中亚国家。

中国和欧洲，分列“一带一路”两端。然而，万水千山从来不是阻隔，奔驰的欧亚班列实现了中欧跨越大陆的握手。

“根据疫情防控需要，从春节假期开始，多式联运中心停止发运国际班列。这趟中亚班列是春节后发运的首列‘齐鲁号’欧亚班列。”胶州海关查检科关员王朕惟介绍，为支持“齐鲁号”欧亚班列恢复发运，2月11日当天，胶州海关共办理放行35票、206标箱的过境货物。这些货物都要通过中亚班列，发往哈萨克斯坦等中亚国家。除当天发运的100标箱货物外，其余货物将陆续搭乘“齐鲁号”欧亚班列发运。

钢铁巨龙飞架，不以山海为远。向远方延伸的条条铁轨，搭建起青岛乃至中国与上合组织国家和地区密切合作的坚实桥梁。

来自青岛海关的数据显示，自2月11日至3月2日，上合示范区多式联运中心共到发国际班列22列、1852标箱。这意味着，平均每天都有一列国际班列从青岛出发。

这些国际班列中，中亚班列发送18列，1506标箱，主要为日、韩、东南亚国家经青岛后通过沿边口岸发往哈萨克斯坦等中亚五国，运载山地自行车、汽车配件、洗护用品等。中亚班列到达3列、258标箱，均为哈萨克斯坦经青岛至东盟的铅锭。中欧班列发送1列、88标箱，主要运载青岛本地货物经二连浩特发往白俄罗斯，主要品名包括车用高能量电容系统、手提包、线帘、涤纶布等，通关方式为全国通关一体化，在沿边口岸查验通关。

“目前，中亚、中蒙、中欧（俄罗斯）、中欧（白俄罗斯）、青凭越共5条“齐鲁号”欧亚班列，已全部恢复运行。青岛与俄蒙大陆、中亚国家、东南亚国家之间的国际物流大通道，可全部保持畅通。”多式联运中心经理魏学伦介绍说。

园区建设如火如荼

作为跨越国境、双向合作的新平台，位于青岛的上合示范区一头连着中国，一头连着上合组织多个国家和地区，其境内区覆盖青岛全域。

从青岛城区往西北行驶约50公里，就是青岛下辖的胶州市。胶州板桥镇，被认为是古代“海上丝绸之路”东线起航地，自唐宋时起便一派“人烟市井，交易繁华”景象。上合示范区与板桥镇牌坊相距仅数千米。不断推进的园区建设，让青岛与上合组织国家、地区的缘分日益深厚。

装修机械声此起彼伏，印度风土人情画、塔吉克斯坦挂毯等装饰物件随处可见，电子屏幕背景板上循环播放着上合国家和地区风光图……近日，上合国际客厅已进入最后装修阶段，充满浓浓“上合风情”。

“项目在做好防疫的同时，一直有条不紊地推进。目前已有50位施工人员和管理人员进场施工，随着项目的不断推进，接下来现场施工人员将增加到100人，装修任务不日即将完成。”上合国际客厅项目设计施工负责单位、中科唯实科技（北京）有限公司负责人纪文峰表示。

据了解，上合国际客厅所在的上合国际贸易中心，在积极推进国际客厅建设的同时，还合理规划了贸易中心其他楼层建设。一楼作为规划展馆，主要展示上合特色商品，二楼会客交流中心，与上合国家客商进行交流、洽谈，三楼入驻商协会集中办公，四楼作为“法制谷”集中办公区域，为经贸合作提供法律支持……同步配套的上合人力资源产业园、上合青年创客基地等也均在加快同步建设。

按照规划，上合国际客厅以国际商贸展示、国际商事服务、国际商旅保障为主线，将建成青岛与上合组织国家、“一带一路”国家优化资源配置、深化产业聚集、强化经贸合作的常设服务基站、双向联通平台。

疫情当面，隔离的是病毒，隔不断青岛与“上合朋友”的合作交流。

加快建设上合国际客厅的同时，青岛也积极对外磋商，招引上合国家商协会、企业入驻。目前，印度海德拉巴邦辣椒协会、巴基斯坦（中国）经济合作中心等9家优秀商协会和25个具有上合元素或与上合组织国家与地区联系密切的企业、产业项目已明确合作意向，将于项目装修完成后陆续入驻。

产能恢复有序推进

疫情防控仍在关键时期，企业复工后，恢复产能的愿望也日益高涨。

“我们厂想尽快恢复产能，请问咱们现在能办理业务吗？”2月7日，青岛农心公司中方经理于占文向上合示范区工作人员发去一条微信。“您放心。材料随时提交随时受理。”不到1分钟，于占文收到回复，心里的一块大石头总算落了地。

从办理复工申请到组织员工，仅用1天时间，青岛农心公司就完成复工准备，按计划于2月10日投入生产，成为上合示范区内第一家复工企业。目前，该公司产能已基本恢复，企业订单均能按时交付。

无独有偶。同样位于上合示范区的外资企业——阿法拉伐（青岛）工业有限公司的产能恢复之路也十分平坦。

“复工前，我们遇到了原材料购买、产品运输问题，青岛相关政府部门整合现有资源，依托当地龙头企业，实现了国内运输便捷高效。同时，青岛还协助我们对接上合示范区多式联运中心，畅通日本、韩国、中亚、南亚等国家或地区的货物运输渠道，一举扫清企业运输难题，物流渠道的畅通给我们的发展注入了‘强心剂’。”公司总经理伯恩·沙特勒介绍说，目前，公司正在赶制韩国现代船厂订单，今年公司有信心实现新突破。

据上合示范区工作人员介绍，在疫情特殊时期，示范区采取多项措施鼓励企业复工复产，推行行政审批“容缺受理”制度，进一步简化办事流程，压缩办理时限；创新交流方式，改“面对面”交流为“屏对屏”沟通；研究相关扶持、奖励和激励政策，为一季度经济运行良好开局提供有力保障。

(责编：杨曦、庄红韬)