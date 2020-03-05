外企来信点赞青岛帮助企业复工

本报电 近期，青岛市政府收到了一段来自日本的感谢视频，新东工业株式会社全球总裁永井淳在视频中表示：“在中国以及世界疫情严峻的情况下，青岛新东机械有限公司在青岛市政府的帮助和支持下，实现安全复工，在此表示深深的感谢！”
据介绍，疫情期间，青岛市商务局主动联系青岛新东机械有限公司，为企业提供消毒液等防疫物资，协助做好厂区整体消毒，保障企业2月10日顺利复工，以高效真诚的服务赢得了外资企业认可。
无独有偶，就在几天前，青岛市商务局还收到一封来自英国的感谢信：“贵局的帮助使得埃地沃兹真空泵制造（青岛）有限公司避免了一次重挫和每天数百万元人民币的损失，在抗击疫情的特殊时期，企业得到了贴心的帮助和服务，我们非常感谢。”
这是英中贸易协会中国区总裁汤姆·辛普森发来的感谢信，其协会企业埃地沃兹真空泵制造（青岛）有限公司在复工过程中碰到了难题，由于该企业生产所用原材料分散在青岛各区的物流园中，当时很多园区还没有复工，如果不能及时拿到原材料，就不能按时交付国际订单，面临违约风险。青岛市商务局了解到情况之后，实行跨区联动，帮助企业顺利拿到原材料。
“超乎我们的预期，青岛市商务局非常快速有效地帮我们解决了难题，24小时内我们的卡车就允许进入到物流园拿到原材料，企业得以正常生产。”埃地沃兹真空泵制造（青岛）有限公司总经理庞博睿表示。
据了解，面对疫情，青岛主动靠前，细化服务，为外资企业复工复产赢得时间。青岛市商务局专门打造了“青岛外企帮手”小程序，通过中、英、日、韩四国语言，为外资企业提供便捷、即时的服务，积极协助企业复工复产。
截至3月3日，青岛投产在营外商投资企业中，已开工企业数量4815家，开工率达87.48%。日资企业整体开工率为95.80%，韩资企业整体开工率为88.68%。
据介绍，青岛市商务局还将贯彻落实青岛出台的进一步促进企业恢复生产的21条实施意见，逐一收集外商投资企业的咨询和建议，解决外资企业的实际困难，打造更高效的营商环境，坚定外资企业投资青岛的信心。
（宋晓华）
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