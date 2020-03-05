雄安新区首个高速公路项目全面复工

本报北京3月4日电 （魏勤英、焦利英）近日，雄安新区首个涉及高速公路的基础设施项目——容城县大水大街与荣乌高速互通工程全面复工。

该项目成立了疫情防控领导小组，在保障员工生命安全和身体健康的同时，有序推进项目建设，坚决打赢雄安新区蓝天保卫战。

该项目由中建路桥集团承建，采用半菱形互通形式，利用荣乌高速公路现有1孔13米分离式立交设置互通。主线全长1110m，设计速度为40km/h。工程预计2020年底前投入使用。项目建成后，对完善雄安新区区域路网，补充完善建材运输通道，保障新区规划建设和生态环境具有重要作用。

(责编：杨曦、庄红韬)