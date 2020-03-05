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五百亿元新台币石化项目落户福建

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报福州3月4日电 （记者刘晓宇）3月2日上午，国乔泉港石化项目通过福州、泉州、高雄视频连线的特殊方式进行签约，又一个好项目大项目落户福建。

　　作为台湾地区第一家生产苯乙烯单体的企业，国乔公司计划在福建泉州泉港石化工业园投资500亿元新台币，新建丙烷脱氢及聚丙烯项目，这也是泉州近三年来投资额最大的台资项目。该项目将有力推动闽台石化产业融合发展，辐射带动上下游产品和相关行业发展，对石化产业补链、延链、强链起到积极作用。

　　福建省委书记于伟国表示，疫情的到来是不可预测的，但疫情改变不了我们经济稳中向好的态势，止不住我们发展的脚步。国乔这个项目具有顽强的生命力，疫情也阻挡不了，必将长远地留在我们的脑海里，记载在闽台经济合作的史册上。福建将积极探索两岸融合发展新路，着力打造台胞台企登陆的第一家园，为项目建设、投产、走向市场创造最佳投资营商环境。

　　据了解，福建省共有台资企业超过1万家，累计利用台资超过300亿美元，目前正“一企一策”推动企业有序复工复产。

(责编：杨曦、庄红韬)
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