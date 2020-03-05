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防疫生产两不误

温州台企有序复工复产

本报记者  柴逸扉

2020年03月05日08:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　戴好口罩、穿上制服、测量体温……一切就绪之后，店员们开始了对店面的消毒工作。大厅、后厨、餐桌、地面，甚至连卫生间的门把手都不被放过。这是近日浙江温州的台资企业——东池便当店面里的复工场景。

　　随着温州市新冠肺炎疫情的逐渐好转，各大企业都在有序复工复产中。根据温州市台商协会的统计，在温生产和商贸类的台资企业有120余家，目前七成以上的企业实现复工。

　　“目前东池便当在温州的门店已经有三分之一恢复营业，每家店一天出餐500份左右。到岗员工60余人，也占总数的三分之一。”东池便当负责人张宪清说，目前非温州地区的员工正陆续返工，不久后企业可实现全面复工。疫情期间，所有店面都很注重防疫工作，一天会安排三次消毒，并暂时取消堂食服务。

　　“目前员工返岗率已达80%，企业订单基本不受影响。”采访中，温州美富达工艺品有限公司企业负责人林连连表示，企业对外地返岗员工实行一人一车接站保障，针对重点疫区返岗员工还组织相关医学影相检查，确保疫情防控万无一失。厂区门口设置检查点、实行人员测温和车辆进出登记制度、厂区内张贴防疫海报、给员工发放新冠疫情防护手册……各项配套政策均得到认真落实。

　　开太百货、光中玻璃科技有限公司、温州和平国际医院……众多在温台资企业均已制定了科学有效的复工复产工作方案，并积极实施。

　　为了更好地服务台资企业、帮扶台企台商共渡难关，温州市台办近期成立了以办领导带队的四个服务队，先后走访了11个县市区和功能区的台资企业，给他们送上口罩、一次性防护手套、消毒水、额温枪等防疫物品，并及时了解他们的困难需求，向他们介绍疫情期间的惠企政策。

　　“从店面房租、融资贷款到企业员工的用车补贴，相关部门为我们提供了实实在在、细致具体的复工支持政策，这让我们很感动。同时他们还送上口罩、额温枪等防疫物品，这些东西目前市场很紧缺，但我们又很需要。真的是太贴心了！”张宪清感动地表示。

　　在有关部门关怀台企台商的同时，台企台商们也在疫情发生时积极履行社会责任，展现“两岸一家亲”的情怀。

　　疫情发生后，台资和平国际医院迅速组成抗疫志愿队，队员们或到定点收治医院的发热门诊和隔离病房工作，或进驻高速公路防控筛查点排查往来车辆、监测乘客体温，十分辛苦；东池便当每天向温州承担重点防疫任务的医院、主要检查卡点赠送近500份快餐，希望让一线工作人员能够吃上热饭；面对疫情初期口罩短缺的情况，浙江艾布可商贸有限公司董事长、台商朱千仁农历大年初一就奔赴海外采购口罩，第一时间寄送到温州。这些举动充分体现两岸同胞血浓于水的情谊。

(责编：杨曦、庄红韬)
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