八方辐辏，外贸向好没有变！(坚定信心迎“大考”(14))

图为3月4日，一艘大型远洋滚装轮在连云港港东方公司码头装载800多台国产汽车出口英国。

王 春摄（人民视觉）

“海外订单总算保住了！现在天天加班加点满负荷生产。”看着厂区来来往往的运输车辆，浙江玉环江林水暖股份有限公司总经理江长友舒了一口气。

对外贸企业来说，订单就是生命。受新冠肺炎疫情影响，公司复工延迟，供应链断档……80%以上的订单来自海外，这可怎么办？现实问题让江长友愁眉不展。

节骨眼上，玉环市委、市政府开动“复工指导专班”，深入企业一对一解决难题。“现在，所有生产环节都运转正常了。老订单没有流失，新订单接连不断……”江长友笑意写在脸上。

从沿海到内地，从东部到中西部，像江林水暖这样的外贸企业不在少数。面对疫情冲击，在各地政策的大力扶持下，外贸企业积极复工复产，保市场、保履约、保订单，向世界展现了中国外贸发展的强大韧性。外贸发展长期向好的基本面没有改变！

外贸企业抓紧复工复产，履约率稳步提高

3月2日，四川遂宁普思电子有限公司生产车间内一派忙碌。从2月10日复产至今，达产率已超90%。截至3月3日，遂宁市外贸企业复工率已达到100%。

新冠肺炎疫情来势汹汹，给外贸企业带来严峻挑战，除了物流不畅、开工延迟等共性问题外，还面临接单难、履约难、贸易壁垒增多等诸多不利因素。

“从目前情况看，疫情对外贸的影响是阶段性和暂时性的。”商务部外贸司司长李兴乾说。

把疫情影响降到最低，外贸企业正抓紧复工，切实提高履约率。

政策帮企业复工复产减负前行——“海关人员半天完成取样送样，3—5日完成检测鉴定，估算下来，每天节省固定资产维护、人工费等开支上百万元。”内蒙古包头华鼎铜业发展有限公司营销部康海东话语间难掩兴奋。考虑到企业原料断供导致停产需要支付的经济成本，包头海关落实“预约加班，即到即检”制度，做到原料随来随验、样品随到随检，为外贸企业复工复产提供便利。

信保让企业复工复产更有底气——2月3日，中国信保收到一则求助信息：“我们准备复工生产，但现在资金周转不开！”求助方是上海一家从事农产品生产的小微企业，被海外客户拖欠了部分货款。了解情况后，中国信保迅速集中力量完成案件审核，2月4日向企业支付赔款3.5万美元，帮助企业缓解资金流转压力。

政府给企业复工复产提供便利——在湖南长沙宁乡高新区，湖南邦普循环科技有限公司复工人员陆续到位，产能已达到预计的80%。“当地政府给我们复工复产很多帮助。”邦普循环科技总经理办公室主任张飞说，宁乡高新区对邦普返岗复工提供了“一对一”的疫情防控指导服务，让企业复工复产没有后顾之忧。

商务部数据显示，在各地各部门共同努力下，近期各地外贸企业复工复产总体进度不断加快，特别是外贸大省引领带动作用明显。全国范围外贸企业复工进展情况符合预期。

外贸动能始终强劲有力，发展保持在合理区间

“困难是暂时的，我们对稳住市场充满信心。”在纺织助剂领域，浙江传化化学集团的市场占有率在世界排名前三。稳出口、保生产，传化一方面开足马力启动智能制造线，做到设备24小时不停产，另一方面通过人力资源内部协调优先保外贸，增大产能。“形势不断好转。”该公司负责人说。

“中国外贸发展长期向好的基本面没有改变，预计全年中国外贸发展将保持在合理区间。”李兴乾说。

看国际，当前全球市场的外需总体稳定。据国际货币基金组织预计，今年全球经济增长3.2%，高于2019年的2.9%。

看国内，我国经济长期向好的基本面没有改变，是外贸发展的最有力保障。面对疫情冲击，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，支撑高质量发展的生产要素条件不会改变，长期稳中向好的总体势头不会改变。

扩大开放、改善营商环境等系列举措，为外贸发展带来持续利好。2月12日，天津海关所属新港海关工作人员执行了一次特殊查验任务。查验货物产品本身并不稀奇，特殊的是整个查验过程中仅有海关查验人员和监管场所工作人员在场。天津海关现场查验开启“零接触”模式，是近年来我国优化贸易环境的一个缩影，给外贸企业带来看得见、摸得着的便利。

新业态、新优势为外贸稳定发展注入新动力。“国际市场‘靠实力说话’，想拿订单就必须有实力。”三一汽车起重机械有限公司首席执行官办公室副主任林潼川说，公司持续加大海外产品开发，将有竞争优势的产品输出海外，赢得大批订单。

近年来，中国外贸企业敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，经风雨、见世面，提升竞争力。商务部数据显示，去年我国出口商品的结构不断升级，机电产品出口占比达58.4%，集成电路、汽车整车等高质量高技术高附加值产品出口分别增长25.3%和8.2%。

精准打好“组合拳”，稳中提质目标定能实现

英国最大汽车制造商捷豹路虎，近日正使用手提箱将零部件运出中国。尽管成本不低，但也不得不为英国工厂缺少的38种关键零件采取这一应急措施。一场突如其来的疫情，像一面镜子，照出中国在全球产业链上的重要性。

“疫情让全球更多人明白一个道理，那就是中国在全球产业链的作用不可替代。”商务部研究院外贸研究所所长梁明说，中国发展外贸不仅有利于自身经济增长，也为全球经济发展做出了重要贡献。

梁明分析道，中国出台的一系列稳外贸政策，有利于稳住中国外贸基本盘，未来还应继续发力。比如，针对当前一些国家不当的贸易限制以及保护主义，要积极应对境外贸易限制措施，加大双边交涉力度，推动有关国家尽快取消不必要的贸易限制，尽可能地降低这些因素给外贸企业带来的不利影响。

商务部出台应对疫情“稳外贸稳外资促消费”20条政策；黑龙江省商务厅通过做好贸易救济和境外展会补贴工作，帮助外贸企业平稳健康发展；海南三亚通过对外贸易“单一窗口”和“互联网+”平台，确保特色农产品出口通关“零延时”……“这些政策‘组合拳’，既精准又合规，也将发挥积极作用。”梁明说。

企业创新也需要“扶一把”。东宁华洋贸易有限公司与辽宁天成贸易有限公司线上达成进口俄罗斯玉米合作意向，签订5万吨俄罗斯玉米进口合同；东宁天马贸易有限公司组织俄方伙伴和南方客户在网上洽谈业务，三方达成销售协议；绥芬河市组织企业通过线上对接洽谈，在网上销售俄罗斯木材1.4亿元……近日，在黑龙江商务部门的引导和帮助下，当地企业采取“线上考察、线上洽谈、线上签约”的新方式，签下一批贸易项目。

商务部部长助理、党组成员任鸿斌表示，将紧紧围绕“六稳”工作，通过进一步丰富政策工具箱、优化国际市场布局、精准帮扶企业、加快国际营销网络建设、加强同经贸伙伴沟通协调等举措，全力稳住外贸基本盘。

“在各方共同努力和支持下，中国外贸一定能克服阶段性、暂时性的困难，全年稳中提质的目标一定能够实现。”梁明认为。

(责编：杨曦、庄红韬)