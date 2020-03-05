“零新增”不等于“零风险” “降等级”不应该“降警惕”

当前，新冠肺炎防疫防控形势持续向好，部分省市已连续数日新增病例零增长，并相应调低了应急响应等级。但是，我们要清醒地认识到，目前的抗疫形势不容懈怠，对疫情的警惕、防控要求丝毫不能降低。

目前，随着复产复工的步伐加快，各地须在外防输入、内防扩散上下功夫。为了巩固前期防疫成果，防止疫情卷土重来，要让广大干部群众认识到，“零增长”不等于“零风险”，“降等级”不能“降警惕”，守牢抗疫防线仍然是当前最重要的工作之一。

心理防线不松懈，防疫宣传要到位。一个多月的居家生活，难免一些人产生焦虑情绪，随着近期防控形势持续向好，以及一些地区调低应急响应等级，放松心理需求开始上升。随着复产复工持续推进，各处人流量开始加大，给抗疫形势变化带来风险。对此，各地宣传部门需通过各种方式，告诫大家时刻保持警惕，心理防线不可松懈，要变被动防疫变为主动防疫，合理减少人员流动性，逐步恢复正常生活秩序。

社区防线不漏人，防疫责任要落实。随着外来务工人员相继返回驻地，输入性风险随之提高。目前，各地一般采取14天居家隔离措施，但能否有效执行取决于交通部门、用人单位与当地社区信息的无缝对接，对于居住在社区的外来务工人员，要明确社区责任，全面掌握信息，不漏掉一人。

单位防线需守牢，督导巡察要跟上。随着复工复产，复工单位的防疫压力加大，防疫物资准备、防疫措施执行、尤其是外来务工人员的隔离安置等亟需落实到位，各地政府也需要帮助小微企业解决复产面临的困难，督察其不符合规范行为，指导它们能做到科学防疫，尤其针对防疫薄弱的乡镇企业上。

枢纽防线不失守，防疫力量要加强。随着各地交通卡口撤出，各大交通枢纽成为人员进出的密集场所，也是防止输入、输出性疫情的前沿阵地，必须加大防疫力量投入，尤其是防疫科技手段的应用，对人员、交通工具都要执行最严格的防疫措施，包括消毒、测温、信息登记、信息传输等等。

公共防线不马虎，部门监管要给力。当前，随着公共服务窗口逐渐开放，大型超市陆续营业，作为人员聚集区，做好有关场所内公共设施的定时消毒、人流量控制、无接触服务方式推广、一米文明安全线等都要落实到位，监管部门应安排专人负责监督检查，应对未落实且整改不到位者一律暂停营业，守住百姓生活防线。

（作者为扬州大学中国大运河研究院常务副院长、江苏省现代物流研究基地研究员）

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