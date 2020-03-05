财政部：地方政府新增债券提前下达额度发行任务完成近七成

人民网北京3月5日电 财政部今天在其网站公布了2月地方政府债券发行情况。2月，地方政府债券（以下简称地方债券）发行4379亿元，全部为新增债券，其中一般债券、专项债券分别发行2029亿元、2350亿元。截至2月底，2020年发行地方债券12230亿元，全部为新增债券，完成中央提前下达额度（18480亿元）的66.2%，其中一般债券、专项债券分别发行2732亿元、9498亿元。地方债券平均发行利率3.44%，比2019年下降3个基点；平均发行期限15.2年，比2019年增加4.9年。承销方面，银行（含政策性银行）中标8813亿元，占比72.1%，其中一般债券1931亿元，专项债券6882亿元；券商中标3417亿元，占比27.9%，其中一般债券801亿元，专项债券2616亿元。
受疫情影响，绝大多数省份无法安排人员出差进行发债现场操作，为保障债券顺利发行，同时减少人员流动、避免交叉感染，财政部在北京代理地方进行发债现场操作，2月共代理广东、湖北等20个省份108只债券3392亿元，解决了疫情期间地方无法发债的困难。下一步，财政部将继续坚决贯彻落实党中央关于统筹做好疫情防控和经济社会发展的决策部署，进一步发挥积极财政政策的作用，全力保障地方债券平稳顺利发行，努力实现全年经济社会发展目标任务。
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