坚决完成脱贫攻坚任务（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

四川兴文县共乐镇新阳村扶贫车间实现村民就地就业。

本报记者 王明峰摄

西夏的妻子拉吉在新房里给孩子们辅导功课。

黄海兰摄

2月25日，安徽泾县统一包车送务工人员去宣城。

袁庆华摄

2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。习近平总书记指出：“今年脱贫攻坚要全面收官，原本就有不少硬仗要打，现在还要努力克服疫情的影响，必须再加把劲，狠抓攻坚工作落实。”

为打赢疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗，各地积极帮助贫困劳动力有序返岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，加快建立健全防止返贫机制，保障脱贫攻坚任务如期完成。

——编 者

四川兴文——

扶贫车间

渡过难关

本报记者 王明峰

这几天，四川宜宾兴文县共乐镇新阳村的缝纫扶贫车间一派忙碌，20多名工人戴着口罩，分工协作，加紧完成代加工的一批包装口袋。

因地制宜在村里开办扶贫车间，帮助农村劳动力在家门口就近就业，深受群众欢迎。“在村里的扶贫车间上班，方便我照顾家里的老人、小孩，这是我最满意的地方。”常年在外务工的谢小玲，因疫情影响而改变原有计划，决定留在家乡就业。

不过，对扶贫车间的经营管理者而言，受疫情影响，维持正常运转颇有压力。“购买原材料、工人工资都需要垫付，最大的困难是周转资金短缺！”扶贫车间负责人陈小华坦言。

对于工业企业尤其是扶贫龙头企业、扶贫车间，兴文县出台加大金融支持、稳定职工队伍、减轻企业负担、优化企业服务等方面的政策措施，安全有序抓好复工复产，全力帮助工业企业渡过难关。

为加大金融支持，兴文县建立银企对接帮扶机制，因企施策，实现企业需求与金融供给的精准匹配。

新阳村缝纫扶贫车间是兴文县开辟中小企业金融服务“绿色通道”的受益者。“通过微信沟通，把贷款所需材料拍照传给经办人，完成审核和相关手续后，30万元贷款第二天就到账了！”陈小华对本次申请贷款的方式和效率很满意。

针对规上工业企业复工复产，兴文县成立11个工作组，贴心统筹协调解决疫情防控、用人用工、物流交通等方面的问题，服务企业复工复产。

截至3月4日，兴文县58家扶贫龙头企业已复工复产，4233名农民工已在本地企业复工。县里为复工企业协调6.7万只口罩，提供100余桶消毒液，保障其防疫需求。相关部门为69家企业协调解决困难问题200余个，把服务工作落到细微处。

青海玛沁——

易地搬迁

日子更甜

本报记者 姜 峰

懒懒的暖阳，洒在印有吉祥八宝莲花的藏式长桌上。因疫情延迟开学的儿女们正在家伏案温习，刚刚下班的西夏和妻子拉吉煮上茶，顾不得休息又辅导起孩子的课业，蒸腾在新房的酥油香，调和出一家五口傍晚的美丽剪影。

48岁的西夏，曾是青海省果洛藏族自治州玛沁县的一名贫困户。2018年年底，他们一家从地处牧区深处的当洛乡查雀干麻村，搬迁到了县城所在地大武镇的扶贫安置小区——久美家园。

搬之前，日子苦。“我们家是少畜户，生计主要靠帮乡亲放牧、打零工，收入本就没多少，孩子又小，过得紧巴巴，加上牧区基础条件差、生活不便，生火做饭，全靠拾牛粪！”西夏不好意思地笑了。

搬之后，苦变甜。“靠政府发放的草原生态奖补资金，我们攒了两三万块钱，把房子简单装修了一下，又买了点家具。”如今，温暖的新房明亮整洁，电视、冰箱、电灶等家用电器一应俱全。“孩子们都送到了大武镇中心校，离得很近。”

久美，藏语“永恒、长久”之意。“久美家园扶贫安置小区，于2017年7月开工建设，”玛沁县扶贫开发局局长蒋德元介绍，“搬迁了全县7个乡镇21个村的贫困户716户2605人，去年7月实现全部入住，是玛沁县规模最大的扶贫搬迁安置点。”

新家园能否“长久”，还要看搬出来后能否稳得住、是否能致富。

“我们配套建设了扶贫商贸综合市场，有铺面35间、摊位118个，市场年租金收入270万元，主要用于贫困人口的后续扶持。”蒋德元介绍，对有劳动能力的搬迁人员，开展劳动技能培训、拓宽就业渠道、支持自主创业。“搬迁户中，目前从事生态畜牧业人员626人，公益性岗位280人，自主创业14人，劳务输出290人，资产收益1160人，低保兜底245人。”

西夏和拉吉现在从事环卫公益性岗位工作，两个人月收入4000元，再加上草原生态奖补、配套产业分红，“我们自己还卖一些酥油、曲拉补贴家用”，全家年收入5万余元，顺利脱贫摘帽。

“接下来还将健全公共服务功能，帮助搬迁农牧户适应新生活。”蒋德元说。

安徽宣城——

绿色通道

助力返岗

本报记者 韩俊杰

“小陈啊，村里已经收到复工证明了，你过来办下手续。”一大早，安徽省宣城市泾县昌桥乡中桥村的陈娟琦就接到了村里的电话。有了明确的复工通知，她放下手机，就赶去村里的办事大厅。

“我们家是贫困户，地方的政策让我们得了很大优惠。”陈娟琦说。

年后，陈娟琦原本准备回浙江安吉一家公司工作，村里了解到陈娟琦的情况后，上报给昌桥乡政府，又经由乡政府联系到县人社局、陈娟琦所在公司，多方协商后，终于定下了由公司出具复工通知证明、泾县统一安排车辆送到宣城市，再由浙江安吉的车辆在宣城市接人，搭建了一条“绿色通道”。

受疫情影响，公共交通还没完全恢复，如何从昌桥回浙江安吉上班，本来是全家人最担心的事。被告知会有直达车送陈娟琦去上班时，全家人都十分感动。

据了解，此次与陈娟琦一同到宣城市乘车，再前往浙江安吉的泾县务工贫困户还有2人，2月25日均已到达安吉，接受当地政府要求的自我隔离观察。

不仅仅是陈娟琦受益，自2月中旬以来，泾县通过摸底调查，对滞留贫困人口实施精准对接、分类施策，对外出务工贫困劳动力开辟劳务输出“绿色通道”，安排包车帮助471人实现返岗就业。

据统计，疫情期间，宣城市聚焦就业帮扶，全面摸排全市春节期间返乡贫困劳动者，了解务工需求，发布用工信息，开辟劳务输出“绿色通道”，为贫困户量身发布就业信息1.2万余条，实现贫困户就业9526人。全市通过认定的就业扶贫车间已复工33个、复产27个，复工复产率达82%。确保光伏电站收益80%以上用于公益岗位开发，同时积极开发防疫消毒、卡点值守、疫情防控宣传等临时公益岗位800余个，累计招募受疫情影响的贫困户480余人。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)