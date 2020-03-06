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实地探访湖北恩施州巴东县农业生产——

防控不松懈 春耕正当时（来自疫情防控一线的报道）

本报记者  贺广华  侯琳良  范昊天

2020年03月06日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　眼下，春耕备耕已从南到北陆续展开。疫情最重的湖北省，春耕情况怎么样？记者一行驱车来到“鄂西门户”恩施土家族苗族自治州的巴东县实地探访。

　　过长江，翻山头，再穿行狭窄的乡间小道；路两旁一丘丘田里，土壤已全部被深耕翻新，细碎的泥土一垄垄堆积，生机盎然……进入茶店子镇西坪村口，测体温、登记信息，对车辆进行消毒后才进入，“一个防控环节也不能少。”县里的干部告诉记者。车行20分钟，村里育苗工场一个占地10亩的大棚出现在我们面前。

　　“田长在石头尖上。”在村里待了快5年的扶贫干部王联华告诉记者。巴东县山多，人均耕地少，是深度贫困县；烟叶、茶叶、旅游业是其扶贫产业。西坪村种植经济作物1500亩，是农民脱贫致富的主要来源。棚内一位叫龙祈兵的农民，正拿锄头弯腰干活：“这是在拌料，把它们拌匀发酵，装入育苗盒中，再撒进种子。”他家就在附近，已在大棚干了两三天。

　　“现在是育苗关键时期。你们来的路上两边那些翻新的地，都要种经济作物。”闻讯而来的村党支部书记龙祈臣介绍：到了5月份就可以移苗栽种了。地为啥那么平整？龙书记带我们来到一家农户，新砌的小洋房，墙上贴着红色大字：幸福不会从天而降，好日子是干出来的。户主龙世前推着一辆小型机械来到门前的田里；机器一响，他推着“小铁牛”前进，后面留下一垄垄深翻的耕地……简单高效犁完一垄田后，龙世前说：“这叫旋耕机，种经济作物的家家户户都有一辆。”

　　“这栋房子花了30多万元，都是种经济作物赚的。”旁边的人打趣。龙世前腼腆一笑，家里种了20多亩经济作物，自己也有个育苗基地，这几天同样是拌料铺膜放水，忙个不停，“好几户育苗大棚连在一起，我们轮流去干活，不敢扎堆呢！”

　　“即使是湖北和其他疫情较重省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产。”前些天全县召开会议要求重点抓好春种、春管、春防，特别是经济作物等农产品的管理。根据疫情防控形势对各乡镇、村进行风险评估，分区分级有序开展农业生产。

　　穿行巴东县乡村，记者看到，田地、茶园、果园，不断闪现着忙碌的身影。气温上升，正是白柚移栽的黄金时节。在巴东县金果坪乡，龙王河白柚专业合作社租赁的四荒地里，社员们正在移栽优质白柚苗……“年前竞标拿到了这块168亩土地的经营权，正要移栽的时候，疫情来袭打乱了计划。现在正是时候，但疫情防控不能松。”合作社负责人说。全乡2万亩果园，正在组织人们有序实施品种改良和高位嫁接等管护工作。在巴东县官渡口镇马家村，村民徐梅远忙着给20亩番茄苗浇水：“苗刚栽下来，浇水不能耽误，要让根定下来。”

　　疫情防控期间，不失时机抓好春季农业生产，要组织好农资生产、流通、供应，确保不误农时。“明天就把种子和农药送到村委会，早日播种！”这段时间，巴东县农业部门组织种子企业，采用线上联产联销、订货、无接触配送等“云服务”，让种子经销商和农户足不出户放心购种。

　　眼下，全县各种子批发公司、种子加工企业，正对种子进行加工包装、调运，有望在3月10日前将所有种子备齐；3月20日前将种子全部配送到农户手中，确保全县春耕生产有序进行。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月06日 06 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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