让智慧农业扎根田间（话说新农村）

遵循农业发展的基本规律，充分运用信息技术优化配置资源，智慧农业就能迎来更广阔的发展空间

战疫情，忙春耕，智慧农机尽情施展。在安徽蒙城县杨庄村，植保机器人一天喷药600亩，节省20%的农药，效率相当于人工的10倍；在上海崇明区万禾有机农场，远程指令一下达，无人驾驶拖拉机开进稻田，自动转弯、自如进退、精准作业……农业农村部预计，今年春耕将投入植保无人机超过3万台，“北斗”定位拖拉机及精准作业农机具超过2万台套。新农具实现“人歇机不歇”，让广大农民种田更加轻松。

农机一小步，农业一大步。伴随新一轮信息技术革命，我国农业发展方式加速向标准化、智能化转变，一些地方纷纷兴起智慧农业，带来从田间到“指尖”的变革：点点鼠标，气象服务到屏幕，什么时候播种更心中有数；打开手机，市场信息即时畅通，解开了农民“春天种什么对，秋天卖什么贵”的纠结；打开电脑，智能监控温度、湿度和光照，缺啥补啥，让田间管理更精准；大数据评价访客、折扣敏感度，让线上农产品更畅销。

这些年物联网、云计算等信息技术已融入现代农业的方方面面，智慧农业发展释放巨大潜力。《中国互联网发展报告2019》预计，2020年我国智慧农业市场规模将达2000亿元。

不可否认，智慧农业也面临成长的烦恼。一家农民合作社负责人坦言，智能设备投入大，一套田间可追溯体系要花上百万元，一座智能化温室也要几十万元，合作社主要种粮食，上智能设备划不来。也有一些智能装备适用性不广，在一些平原地区效率高，但在山区、丘陵地区作业，难以运用。有的地方一味追求高大上，你搞大数据，我上物联网，结果是赔本赚吆喝。

事实上，“智慧+”和农业机械、农业科技一样，是促进农业发展的技术手段。如果只追求“智慧+”这个概念，违背农业发展的基本规律，就容易水土不服。从根本上看，智慧农业要发挥更大作用，更应注重加号后面的内容，要更多着力农业的提质增效。比如，如何让农业生产、加工、销售等环节充分融合，如何真正实现农业资源优化配置，这才是关键。

当然，智慧农业的健康生长，需要政策的阳光雨露，不能急于求成，也不要拔苗助长。缺资金，产业政策、金融政策联动，探索购置补贴、引入社会资本等方式，化解资金难题；缺人才，培养新型职业农民，吸引高素质人才下乡；缺信息，加强市场分析、预警等服务；怕风险，加强政策性保险支持。一句话，营造适应智慧农业发展的制度环境，激活要素，激活主体，释放更大的市场活力，才能让农业从田间到“指尖”的转变更顺畅。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 18 版）

(责编：杨曦、庄红韬)