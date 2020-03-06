本报北京3月5日电 （记者王珂）商务部外贸司司长李兴乾5日介绍，目前，外贸企业复工复产进度明显加快。浙江、天津重点外贸企业已100%复工，广东、江苏、上海、山东、重庆复工率超70%。随着各项稳外贸政策措施效果显现，各地企业顺利复工复产，全国进出口已经出现恢复性增长的积极势头。
据介绍，受春节因素影响，每年一季度进出口都会出现一定波动，今年加上疫情因素影响，进出口出现波动在所难免，但影响是暂时和阶段性的，中国外贸韧性强，发展长期向好的趋势没有改变。
为把疫情对外贸发展的影响降到最低，商务部会同各地方各部门密集出台稳外贸政策，综合利用财政、金融、出口信保等手段支持外贸企业抓紧复工复产，保市场、保订单。
商务部将全力稳住外贸基本盘，丰富政策工具箱，更加精准帮扶企业，支持外贸新业态快速发展，做好龙头企业复工复产保障工作，维护全球供应链稳定，为全球贸易健康发展作出贡献。
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