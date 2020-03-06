充分保障疫情防控和“三保”经费（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月5日电 （记者曲哲涵）3月3日，国务院常务会议决定加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。3月5日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，财政部相关负责人介绍“三保”情况。

考虑到疫情防控需要，今年以来中央财政加快转移支付预算下达进度，在去年四季度已提前下达2020年转移支付预算6.1万亿元的基础上，向地方预拨了医疗卫生、稳就业、稳投资、财力补助等资金1839亿元。截至目前，中央对地方转移支付已经下达了6.28万亿元，比去年同期增加了1.26万亿元。在已经下达的转移支付中，县级基本财力保障机制奖补资金2844亿元，基本公共卫生服务补助资金603亿元，医疗救助补助资金260亿元，医疗服务与保障能力提升补助资金173亿元，中央基建支出439亿元。

财政部预算司副司长郝磊表示，中央财政鼓励地方通过统筹使用结转结余资金、清理收回各类暂存暂付性款项、除应急救灾外一律调减其他项目支出等措施，加大资金统筹力度，调整财政支出结构，优先保障疫情防控和“三保”方面急需的支出。

财政部副部长许宏才表示，目前地方财政运行情况总体稳定，疫情防控经费得到充足的保障，基层政府的“三保”没有出现风险问题。

3月3日的国务院常务会议明确，阶段性提高地方财政留用比例。3月1日到6月底，在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点。财政部国库支付中心主任刘金云表示，据测算，4个月地方将新增留用资金约1100亿元，增加了地方国库现金流，有利于地方财政资金周转。财政部日前已下发文件，要求各地将提高留用比例所增加的现金流，全部留给县级使用。财政部将通过大数据监控，按天监测预警县级工资保障情况，按月评估县级财政未来三个月工资保障情况，通过各级财政部门联动，切实兜牢基层“三保”底线。

截至2月底，湖北省国库库款余额1306亿元，基本满足正常需要。随着疫情防控形势的变化和复产复工的需要，3月以后湖北省财政支出将相应增加，中央财政将通过库款周调度等机制，密切关注并保障湖北省国库资金需求。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)