人民网>>财经

重点种子企业复工率达92%（国务院联防联控机制发布会）

2020年03月06日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月5日电 （记者邱超奕）截至3月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例25352例，其中重症病例5952例；累计治愈出院病例52045例，累计死亡病例3012例，累计报告确诊病例80409例，现有疑似病例522例。截至3月4日，全国累计治愈病例数与累计死亡病例数比值从2月1日的1.08∶1扩大到目前的17.3∶1。

　　国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍抓好春季农业生产的情况。“春播粮食面积大约在9亿亩，占全年粮食面积一半以上，按时保质完成春播任务，对全年粮食生产至关重要。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。

　　农业农村部种业管理司司长张延秋介绍，我国种子、农药、化肥、农膜等常年供大于求，目前，362家重点种子企业复工率达92%，化肥尿素企业复工率达69%，1400多家农药企业已复工70%，特别是急需的春管小麦、油菜用药企业的复工率达到92%。

　　湖北是全国最大的商品粮生产基地之一。农业农村部成立农资保供专班，与相关部门建立直接快速协同机制。同时动员31个省份分别建立农资保供机制，保障湖北农资需求。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月06日 02 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved