重点种子企业复工率达92%（国务院联防联控机制发布会）

本报北京3月5日电 （记者邱超奕）截至3月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例25352例，其中重症病例5952例；累计治愈出院病例52045例，累计死亡病例3012例，累计报告确诊病例80409例，现有疑似病例522例。截至3月4日，全国累计治愈病例数与累计死亡病例数比值从2月1日的1.08∶1扩大到目前的17.3∶1。
国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍抓好春季农业生产的情况。“春播粮食面积大约在9亿亩，占全年粮食面积一半以上，按时保质完成春播任务，对全年粮食生产至关重要。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。
农业农村部种业管理司司长张延秋介绍，我国种子、农药、化肥、农膜等常年供大于求，目前，362家重点种子企业复工率达92%，化肥尿素企业复工率达69%，1400多家农药企业已复工70%，特别是急需的春管小麦、油菜用药企业的复工率达到92%。
湖北是全国最大的商品粮生产基地之一。农业农村部成立农资保供专班，与相关部门建立直接快速协同机制。同时动员31个省份分别建立农资保供机制，保障湖北农资需求。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】