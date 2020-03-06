用开放市场保持竞争力（国际论坛）

3月2日，英国与欧盟启动了第一轮贸易谈判。今年1月底，在“脱欧”公投结束3年半后，英国最终正式脱离欧盟。但正如英国首相约翰逊所言，英国的“脱欧”之路远没有走完。实际上，英国和欧盟之间的谈判只完成了一半，虽然英国政府已决定在今年12月底结束“过渡期”，但这个时间表对于复杂的贸易谈判来说是很难实现的。其中非常重要的一点是，英国决不能因为时间原因让占英国经济约80%的服务业受损。

现在很难预测未来英国与欧盟将达成什么样的贸易框架，但是英国应当坚持的一些原则可以为我们研判未来英欧贸易关系提供一些依据。

首先，全球市场需要全球标准。监管自主性很重要，但对于英吉利海峡两岸的民众和业界而言，英欧合作的延续也是至关重要的——在确保高度互联的同时与全球标准保持一致。

其次，英国必须对国际企业和市场保持开放。伦敦不仅是英国的首都，长期以来也一直是世界第一大外汇枢纽。在伦敦进行清算的美元金额比在纽约清算的还多，清算的欧元比欧盟还多。伦敦还是世界第二大人民币离岸清算中心。只有开放的市场才能保持英国的金融竞争力。

第三，无论“脱欧”最终会带来什么样的结果，为保持竞争优势，英国必须鼓励创新。对于金融部门而言，需要全球领先、透明并对消费者负责的监管制度，这需要依靠创新。

第四，英国需要对拥有技能的人才保持开放。英国未来的成功取决于能否吸引、留住和发展来自欧盟以及包括中国在内的其他国家的高素质人才，在多元化的金融和专业服务领域尤其如此。

最后，任何政策和监管的变化都不可能一蹴而就，而是需要循序渐进。英国的金融服务业在世界上独树一帜的一个重要原因，就是拥有世界领先的监管框架。无论未来英国与欧盟达成什么样的协议，非常重要的一点是必须让监管跟得上“脱欧”后瞬息万变的节奏。

当然，“脱欧”并不意味着英国的服务业一定会受损。英国离开欧盟已是事实，但这并不是与我们最亲近的邻居关系的终结。我们希望与欧盟建立积极的未来关系，既是为了英国公民和企业的利益，也是为了共同应对挑战和机遇。

面对严峻的经济形势，英国特别是伦敦金融城展现出了一定的经济韧性和实力。但是，人们渴求确定性和清晰性的呼声已持续了太长时间。在这一情况下，伦敦金融城对英国和世界经济的重要性更加突出：英国在金融科技等金融服务的新兴领域获得的投资比以往任何时候都多，超过了法国和德国的总和；同时，对英国的投资需求增长规模远远超过了美国和新加坡。就伦敦而言，它仍然是理想的生活和工作地之选。

今年11月，第二十六届联合国气候变化大会将在英国格拉斯哥召开。英国将在绿色金融等领域与包括中国在内的伙伴进行合作，努力让各国就实现全球经济转型达成新的共识，共同应对气候变化挑战。只有维持住英国领先的国际金融中心的地位，才能让英国在这些领域继续有所作为；也只有保持对欧洲乃至全世界开放贸易的态度，才能巩固英国的各项优势。

（作者为伦敦金融城政策与资源委员会主席）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 16 版）

(责编：杨曦、庄红韬)