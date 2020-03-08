原标题：线上平台助推农产品销售过亿元

“现在天天都忙着卖鸡，有不少采购商都在联系我。”广东封开县养殖大户伍幸辉现在终于松了一口气。受疫情影响，他养殖的两万只杏花鸡一直找不到销路。但在今日头条“战疫助农”专区发布信息后，不到两天时间，他就卖出了13000多只。

伍幸辉本是一名青年返乡创业者。他成立了一家养殖合作社，带着353户多户养殖户养殖杏花鸡，其中有160多户贫困户。今年疫情期间，因交通物流受阻、餐馆普遍停业，他在果林放养的两万多只杏花鸡无人收购。

“如果这些鸡卖不出去，合作社将面临巨大的经济压力，有些贫困户甚至要面临返贫。”伍幸辉介绍说，2月27日晚，他委托“字节跳动扶贫”帮助其在“战疫助农”专区发布滞销信息，“没想到第二天就卖出了13569只，成交额超过52万元”。

据介绍，“战疫助农”活动是由今日头条、西瓜视频、抖音联合农业农村部管理干部学院、北京市扶贫支援办、中国社会扶贫网共同发起的公益项目。“战疫助农”产品页面专门用于汇集全国各地农产品销售信息，致力于解决农产品供需两端的信息对接，帮助优质产地的农产品顺利销售。

数据显示，自“战疫助农”活动上线以来，已帮助供需信息匹配对接，促成企业线下采购农产品超过451万斤，成交额超1000万元；通过平台线上店铺助力农产品销售278万件，约1.13亿元。

除了伍幸辉，通过“战疫助农”活动为农产品找到销路的农户还有陕西宜川苹果种植大户强江琦。受疫情影响，他有100万斤苹果无法销售，堆在仓库里。“往年春节后都有很多货车来收购苹果，今年因为疫情封路，村民们都面临苹果卖不掉的困境。”强江琦说，尽管后来交通慢慢恢复，但外来的客商依然很少。

2月17日，他在“战疫助农”专区发布了供货信息，第二天就收到了20多个采购商的电话。这样陆续卖出了20多万斤，有了80多万元收入。“回笼了资金，不用担心开春施肥了。”强江琦高兴地说，他最近又与五家采购商基本达成了采购意向。

除了设立话题专区，提高供需信息的匹配效率，促成线下采购，“战疫助农”活动还帮助各地农产品进行线上销售，拓展销路。

四川省南充市嘉陵区今年有30万斤晚熟耙耙柑成熟，同样面临销售困境。通过“战疫助农”活动上线店铺后很快就销售了23.7万斤。当地一家耙耙柑种植合作社的负责人介绍说，该合作社种植了300亩耙耙柑，涉及农户80多人，“幸好卖掉了；如果这些耙耙柑如果卖不掉，就无法给社员分红”。

除了精准匹配供需信息，“战疫助农”活动还组织了抖音创作者、西瓜创作者和10位县长，进行了约50场直播带货，累计销售助农产品32万件，销售额超过1121万元。相关负责人介绍，3月11日至12日，活动还将在抖音进行六场县长直播，帮助更多农产品尽快找到销路。

线上平台助推农产品销售过亿元

(责编：冯粒、曹昆)