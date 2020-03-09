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保护个人信息、不轻信陌生网站链接、升级磁条卡为芯片卡

避开支付欺诈陷阱（理财参谋）

本报记者  吴秋余

2020年03月09日06:01  来源：人民网－人民日报
 

　　中国银联近日公布的支付安全大调查数据显示，尽管对金融安全消费知识的普及和电信网络诈骗的惩治持续深入，消费者安全意识不断增强，但电信诈骗案发数量仍居高位，新型移动及网络支付欺诈活动仍有发生。

　　为有效维护用户资金安全，近期中国银联进一步加大对涉及套路贷等非法交易活动的商户和APP的侦测分析。中国银联风险安全专家提醒广大持卡人，提高风险意识，避免落入不法分子的圈套：

　　一是防范个人信息泄露。不要将个人信息、支付敏感信息、短信验证码随便告诉陌生人，尤其是身份证号码、银行卡号、有效期、安全码和密码等重要信息。此外，选择银行或正规机构的信用卡还款延期产品，不要轻信宣传“低成本延期账单”的非法代还APP，以免泄露个人信息。

　　二是防范电信网络新型诈骗。不轻信陌生人提供的网站链接，要与官方信息核实确认，仔细辨别网站域名真伪。不轻信“中奖”“返利”“免费”等字样的信息或广告，持卡人参与此类活动往往面临较高诈骗风险。不轻信“免手续费”“一证办机”等不法广告，通过银行及持牌收单机构申请POS终端，避免遭遇无证机构挪用商户结算资金卷款跑路的风险。

　　三是防范“套路”借贷金融服务风险。切勿轻信无抵押免息贷款等广告，应选择正规金融机构办理贷款业务。审慎开展网络借贷，事先核实借款平台是否具备合法资质，仔细阅读用户注册协议或借款合同条款，确认是否存在自动扣款授权或中介费、咨询费、会员费等可能影响实际借款利率的其他费用。

　　四是防范伪卡交易风险。建议将手中的磁条卡升级为芯片卡。芯片卡可以进行动态运算加密，实现芯片卡与终端双向动态认证，较磁条卡静态信息验证方式更为安全。

　　五是防范网络赌博风险。不要出租或出借自己的身份证件，不买卖银行卡，不为赌博、非法集资、电信网络诈骗等犯罪活动提供洗钱便利，以免自己的信用记录因他人违法行为而受损。

　　中国银联表示，除持续治理套路贷等违规商户和APP平台外，银联一直禁止成员机构以任何形式为互联网赌博、色情平台，互联网销售彩票平台，非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等提供支付结算服务。中国银联将持续督促网络内成员机构保持业务合规发展，严格落实商户管理、交易监控和风险排查相关要求。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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