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传化支付解决商贸企业资金压力（财经短波）

2020年03月09日06:01  来源：人民网－人民日报
 

　　本报电  为了帮助企业解决因疫情影响而产生的资金压力，浙江传化支付有限公司近日联合商业银行推出“信用付”产品，为中小微商贸企业提供信用贷款。企业家可以一键申请，用于支付运单运费和货款，先收货后付款，缓解企业短期、高频的小额资金周转难题。自推出以来，仅在河南就已帮助500多家中小微商贸企业解决2000多万元的资金压力。此外，传化支付还推出综合物流信息服务平台“物流钱包”，企业可通过该平台同步管理多家物流企业的运单，实现线上一键发货、运单查询。目前该业务已覆盖10多个省份，与30多家龙头物流企业深度合作，服务近5万家上下游中小微商贸企业，交易额突破11亿元。

　　（欧阳洁）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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