3月7日，工人在北京燕山石化厂房内搬运刚刚产出的医用平面口罩熔喷布。

3月6日，由中国石化和国机恒天集团合作建设、年设计生产能力14400吨的北京燕山石化熔喷无纺布生产线一次开车成功，每天可生产4吨N95口罩熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布。

新华社记者 张玉薇摄

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 06 版）

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