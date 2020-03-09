借用经济学思维研究法律现象（新知新觉）

随着哲学社会科学的发展，学科之间交叉融合的趋势日益明显，在相互借鉴和碰撞中产生学术创新的火花已成为常态。近年来，作为交叉学科的法律经济学受到学者的关注。它在法学研究中借鉴经济学的理论和分析方法，试图从不同于传统法学的角度解释一些法律现象。在司法实践中，也可以运用法律经济学思维来补充或创新法律分析方法，帮助破解疑难案件。

假设一个人参与工程建设时受伤，伤者可能是被雇用的，也可能是主动无偿提供善意帮助的。不同情况下，双方当事人的法律关系不同，承担的责任也不同。但如果当事人事先没有订立合同来明确双方法律关系，处理纠纷时就会依据不足。法律经济学有一种“较低成本负责原则”。按照这一原则，可以比较双方当事人预防事故的成本，能以较低成本预防事故的一方应当承担较大责任。推而广之，谁能以较低成本预防某个事故、披露某个信息、纠正某个错误或为某个意外事件提供保险，谁就承担相应责任。

支撑这一原则的是经济学的效率和激励理论。以更高价格或支出才能解决的问题相对缺乏效率，让享受低价格、低成本者承担解决问题的责任，则意味着更优的责任配置效率。这可以激励享受低价格、低成本者主动作为，避免发生风险。在具体适用中，比较成本的方法并不需要对双方当事人的成本进行精确评估，通常只需分出成本大小即可。该原则与市场经济逻辑吻合，通过确立基于价格、成本考量的规则创造某种价格机制，以此来控制风险、协调关系。

经济学思维还可以帮助解释侵权责任法中的过错责任原则。依据过错责任原则，加害人主动作出侵害行为，具有过错，因此通常承担赔偿责任。依据“较低成本负责原则”，加害人之所以通常承担赔偿责任，是因为加害人预防事故的成本通常低于受害人。受害人预防其他人的可能侵害，要投入的注意成本远远高于加害人主动放弃加害故意、不作出加害行为的成本。对此，法律经济学理解为不鼓励当事人以不合理的成本预防事故。

“较低成本负责原则”还可以帮助确定法律上的因果关系。任何一个事件的发生，其因果链条都是可以无限延长的，但法律只会截取其中一个或几个环节确认为法律上的因果关系。比如，当事人因驾驶机动车时接听电话而遭遇车祸，尽管打电话一方和车祸之间存在事实上的因果关系，但这是否构成法律上的因果关系，以至于打电话的人应当向当事人赔偿损失？对此，成本比较可以作为确定法律上因果关系的参考。虽然当事人因为接听电话遭遇车祸，但当事人选择不接听电话或关机就可以避免事故，而打电话的人则无法确定什么时候不可以打电话。如果要求打电话的人承担责任，就可能导致其因缺乏信息而不敢给任何人打电话。

法律经济学以经济学的原理、方法、逻辑来分析法律问题，促进经济学与法学互动，为我们理解法律规则、创制和适用法律规则提供经济学思维方法。目前，学者对我国的法律经济学案例做了大量整理、归纳和分析工作。深化法律经济学研究，需要在运用文字阐述与规范分析等传统方法基础上，加快对数理化、实证化等新研究方法的借鉴与吸收，加强数理模型、博弈论、计量分析等经济学分析工具的运用，推动研究更深入、更细致、更可验证，使法律经济学研究更加科学、更加规范。

（作者为中国海洋大学法学院教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 09 版）

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