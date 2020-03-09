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减免社保缴费、返还失业保险费、组织点对点复工——

各地减负稳岗保就业

本报记者  李心萍

2020年03月09日08:21  来源：人民网－人民日报
 

　　“截至目前，各地人社部门已帮助8300多家重点企业，累计解决招用工28万人；截至3月3日，各地共组织农民工‘点对点’返岗复工210万人。”人社部新闻发言人卢爱红在3月6日举行的新闻发布会上说。

　　2月20日，人社部会同财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，对企业缴纳养老、失业、工伤三项社会保险费明确了“免、减、缓”三项措施。减免政策一出台，受到企业特别是中小微企业的普遍欢迎。政策的进展情况也备受关注。

　　“截至6日上午，已有29省份出台了社保费减免政策文件，其他省份的落实文件也已报省政府待批。”人社部养老保险司司长聂明隽说，从各地出台的文件看，各省份都是按照国家规定的高限执行免、减、缓政策，最大程度缓解企业困难，相信企业很快就能切身感受到阶段性减免社保费的政策效果。

　　那么，阶段性减免企业社会保险费政策具体将如何实施呢？

　　首先，各地的减免政策统一从2月开始执行，不得延后。其次，对已征收的2月份社保费，可退费也可冲抵未来缴费。另外，缓缴政策与减免政策有序衔接，缓缴期限原则上不超过6个月。

　　同时，若参保单位申请社保缓缴，补缴时所对应的养老、失业、工伤三项社会保险费，仍然可享受相应的减免政策。“举例而言，某企业受疫情影响，生产经营严重困难，申请将3月份的社会保险费延迟到8月份再缴，那么，该企业在8月补缴时，仍然享受减免政策。”人社部社会保险事业管理中心主任贾怀斌说。

　　聂明隽强调，减免政策不会影响参保人员个人的各项社会保险权益。我国社会保险遵循权利与义务相对应、缴费和待遇相关联的原则，按照现行规定，单位和职工个人都足额缴费，个人权益才能完整记录。“这次因特殊情况出台的减免政策，但只要职工个人足额缴费，就不会减损个人权益。”

　　这两年养老保险连续出台较大幅度的减、免、缓、降政策，养老保险制度还能不能实现可持续发展？养老金还能保证足额发放吗？

　　“请大家放心，中央作出这一决策，是经过慎重考虑、反复测算的，而且还有周全的应对举措，完全可以保障养老金按时足额发放，也可以保障制度长期可持续。”聂明隽说。

　　此外，中小微企业是吸纳就业的主渠道，面对突如其来的疫情，如何帮助中小微企业渡过难关，稳住就业主力军？

　　“对此，人社部会同有关部门出台了一系列政策措施，打出‘免、返、补、缓、服’的阶段性政策组合拳，全力支持中小微企业稳就业。”人社部就业促进司司长张莹说。

　　“免”——实行阶段性减免企业社会保险费单位缴费。自2月起，对中小微企业的养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费，可免征最多5个月。

　　“返”——扩大失业保险稳岗返还受益面。降低政策门槛，放宽申领条件。截至目前，全国已向47万户企业发放稳岗返还112亿元，惠及职工2426万人。

　　“补”——用好用足促进就业创业的补贴政策。企业吸纳就业困难人员等重点群体就业，可申请社保补贴、定额税收减免、创业担保贷款及贴息；为高校毕业生等提供见习岗位的，可申请就业见习补贴；对组织职工参加线上线下培训的，可申请职业培训补贴。同时，重点群体创业的，可申请限额税收减免、创业担保贷款及贴息、场地安排等政策。

　　“缓”——允许创业担保贷款展期。对个人创业担保贷款借款人患新冠肺炎的，可申请不超过1年的展期及贴息。

　　“服”——优化就业创业服务、职业培训供给。人社部将持续组织线上春风行动，开展视频招聘、远程面试、在线创业指导，推行人岗“不见面”精准对接，为中小微企业创业项目提供均等的招聘用工等公共就业服务。同时，免费开放线上培训平台，提供急需紧缺工种培训课程。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 13 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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