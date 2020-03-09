锐财经：稳就业组合拳，为劳动者解忧

近来，陕西省安康市汉滨区多措并举帮助农民工返岗、社区工厂复工，确保群众在家门口稳定就业。汉滨区共有社区工厂78家。图为3月5日，汉滨区五里镇李湾社区一家毛绒玩具厂工人正在车间内加工毛绒玩具。

新华社记者 邵 瑞摄

返岗复工有困难，“点对点”包输送；线下招聘取消了，转战线上“云春招”；“宅”家想要学技能，“海量”课程免费送……当前返岗复工、招聘就业等正以特殊方式进行着。往年春节过后，正是就业市场忙碌活跃的时候。今年，为将疫情影响降至最低，有关部门密集出台几十项政策，全面强化稳就业，减负、稳岗、扩就业、强技能等多措并举，为劳动者解忧。

“点对点”助复工

农民工是中国产业工人的重要组成部分，2019年中国农民工总量达到2.9亿人，其中外出农民工为1.7亿人，跨省流动农民工约7500万人。让返乡农民工顺利返岗对各地复工复产至关重要。

“点对点”服务来帮忙。近期，各地陆续针对用工地比较集中、用工企业比较集中的地方进行“点对点”输送服务，目前多数省份建立了相应的协调机制，采取包客车、火车、车厢以及包机等多种方式制定专门运输方案。人社部农民工工作司司长尚建华介绍，截至3月6日，各地合计“点对点”运送农民工263万人，通过“输出有组织、健康有检测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯”的方式，保证农民工“从家门到车门，从车门到厂门”。

由于许多企业复工复产延后，大量农民工外出求职就业推迟，当前劳动力市场也面临在更大范围内重新匹配的问题。为此，人社部开通面向企业的用工对接服务平台和面向劳动者的出行服务小程序，企业可以登陆填报返岗遇阻人员信息，劳动者也可以“扫码”填报返岗需求。企业平台上线5天，已有7383家企业填报了信息，涉及用工需求近6万，同步帮助输出了近9000人。

“随着目前复工复产政策的出台，农民工返岗复工在有序推进。”尚建华3月6日表示，从各地监测的情况看，目前返岗复工的农民工达到7800万，占今年春节返乡的60%。返岗复工的流向则主要是长三角和珠三角地区。

稳岗位促招聘

日前，一场特殊的线上招聘宣讲会在海信集团总部举行。整场直播下来，不仅吸引2万多人在线观看，还收到上百份简历。“春招”变“网试”，招聘转线上，一边是就业者马不停蹄返岗复工，另一边，新岗位招工招聘也没落下。

人社部政策研究司司长卢爱红介绍，当前正组织各地持续开展线上招聘活动，组织开展定向劳务协作。对农民工——暂时难以外出且有就业意愿的，通过深入挖掘当地重大工程和重大项目的用工潜力、组织投入农业生产等渠道，促进就近就地就业；对高校毕业生——加大线上招聘力度，组织百名职业指导师开设就业指导的“云课堂”等。

企业是创造就业的主体，稳就业很大程度上在于稳企业，相关政策正落地见效。

——稳岗返还加速落地。人社部已公布全国208个城市的失业保险稳岗返还网上办理平台，并放宽中小微企业裁员率标准。目前，全国向47万户企业发放稳岗返还112亿元，惠及职工2426万人。到3月底前，力争所有中小微企业稳岗返还基本发放到位，4月底前，全面铺开困难企业稳岗返还工作。

——社保费阶段性减免。当前对企业缴纳养老、失业、工伤社会保险费已明确了“免、减、缓”三项措施。人社部养老保险司司长聂明隽介绍，初步预计，这次减免将至少减轻企业成本5000亿元以上。 “重点是帮助企业渡过难关，职工个人权益不会因此受影响。”聂明隽说。

强技能添保障

上淘宝大学、腾讯课堂、苏宁帮客、家政家园、美团大学；免费学电商运营、网页设计、电器安装维修、家政服务、配送业务……近日，人社部向社会推荐54家线上平台机构，提供丰富的线上职业技能培训资源和服务。

受疫情影响，一些企业和员工暂时不能复工，但可享受“停工不停学”的政策。近日，人社部、财政部印发通知，明确推出覆盖100个以上职业（工种）的数字培训资源，全年开展100万人次以上的线上职业技能培训。卢爱红介绍，对参加线上培训并取得相应课程培训合格证明的学员，按照规定给予培训补贴，针对农民工群体加大职业技能培训力度，提高相应职业（工种）技能培训补贴标准。

一边强技能，一边添保障。有关部门正加速推进线上申领失业保险金，确保失业人员应发尽发、应保尽保。人社部失业保险司司长桂桢介绍，疫情防控期间，已向社会公布225个城市失业保险金网上申领平台，推动“不见面申领”，同时加大对大龄失业人员、对湖北等疫情严重地区失业人员的保障力度。

据介绍，下一步还将扩大失业保险保障范围。超过法定退休年龄但未依法享受基本养老保险待遇的参保失业人员，办理失业登记后，可以申领失业保险金；及时启动困难失业人员价格临时补贴，缓解疫情对失业人员基本生活影响。“目前，失业保险基金支撑能力较强，可以确保各项待遇的按时足额发放。”桂桢说。

(责编：栗翘楚、杨曦)