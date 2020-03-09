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2月末中国外储31067亿美元

2020年03月09日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京3月8日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2020年2月末，中国外汇储备规模为31067亿美元，较年初下降12亿美元，降幅为0.04%。

　　国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英介绍，2月，我国外汇市场运行总体平稳。国际金融市场方面，受新冠肺炎疫情全球蔓延、主要国家经济形势及货币政策预期等因素影响，美元指数、主要国家债券价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是当月外汇储备规模变动的主要原因。

　　王春英指出，未来，全球经济面临的不稳定不确定因素有所增多，国际金融市场波动性可能加大。虽然疫情对我国经济运行造成一定冲击，但综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情影响是短期的、总体上是可控的。随着各项政策措施落地见效，积极因素不断积聚，将为我国经济平稳健康发展提供有力支持。我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行，外汇储备规模有望继续保持总体稳定。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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