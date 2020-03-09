专家解读：中国精心保障外企复工

据新加坡《联合早报》报道，中国商务部日前表示，将大力支持外资企业有序复工复产，保障企业投资按计划进行。为此，商务部发布了一系列稳外资措施。同时，商务部还表示，将持续优化营商环境，指导外资企业用好各类帮扶解困政策，最大限度减少疫情影响。

据美国福克斯商业网报道，美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克近日在接受采访时称，尽管新冠肺炎疫情影响了苹果公司的中国供应商的产量，但他对中国抗击疫情的前景感到乐观。他表示，中国生产苹果手机所需零部件的工厂已经复工。

德国《镜报》近日报道称，德国大众汽车在中国的大部分工厂已经复工。

中国政府在保障外企复工的过程中，采取了一系列精准措施。例如，通过各种方式保障复工人员返岗；在全国疫情尚未得到完全控制的情况下，因地制宜，让复工条件成熟的外企尽快复工；对已复工的外企进行严格的疫情监控，保障外企有序生产。此外，中国政府对内外资企业一视同仁，不搞区别对待，在财政、金融、社保等方面最大限度帮扶外企，如下调租金、减免税收、延缓相关费用缴纳等，以此减少外企因疫情所受的负面影响。

这些措施为在华外企的复工创造了良好条件。在疫情尚未结束的情况下，中国政府积极推动外企复工，显示了中国政府的人道主义关怀。我们相信，外资企业在中国发展的前途一片光明，疫情只是一段小插曲。

在华外企的发展对中国有诸多积极影响，不仅会拉动中国相关产业的发展，与中国相关企业形成配套，还可以提供大量就业岗位和稳定税收，并让“中国制造”有更多机会走向国际市场。当前，国际产业分工也在促使外企来中国发展。对全球产业链来说，中国是不可或缺的一部分。在华外企对于保证全球产业链平稳运行起着重要作用。

同时，中国和中国市场对于外企也具有重要意义。过去，中国的劳动力成本优势吸引外企来中国建造工厂。目前，中国正在推动产业转型升级，中国市场不断扩大，这同样对外国投资者充满吸引力。

不同地区、不同企业复工速度有快有慢。外资企业复工进度相对较快，特别是一些跨国公司在华投资的企业，甚至个别外资企业并未停工。这些外资企业在国际分工中的位置、营销渠道相对稳定，受到疫情波及也相对较小，因此这些外企复工进度较快，并带动了国内配套企业复工复产。外企复工也在一定程度上为稳定中国经济传递了信心。

此外，在华外企有序复工，有利于稳定外企继续来华投资的信心。中国美国商会主席葛国瑞表示，从商会会员企业的高管们的反馈来看，在华美企依然对中国经济抱有信心，美国企业界愿与中国加强合作。中国外交部发言人耿爽称，近期，包括美国企业在内的许多外资企业表示，相信中国一定能很快战胜困难，继续保持经济健康稳定发展，疫情没有影响他们在中国投资经营的决心和信心。疫情之下，中国政府高效、负责的表现毫无疑问将为外企留在中国提供一颗“定心丸”。

近年来，中国政府致力于稳外贸、稳外资，始终努力为外企创造良好的营商环境。《外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》已于2020年1月1日起施行。未来，中国为外资企业提供的营商环境将更加友好，中国政府积极推动外企复工便有力地证明了这一点。（赵昊采访整理）

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