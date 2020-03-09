稳就业强力推进 减负稳岗扩就业红利加速释放

记者从人社部获悉，新冠肺炎疫情发生以来，人社部门密集出台30余个文件，减负、稳岗、扩就业并举，全面强化稳就业举措。截至目前，29省出台社保减免政策，47万户企业享受稳岗返还112亿元，惠及职工2426万人。

疫情之下，稳就业首先要做好重点企业用工保障工作。人社部新闻发言人卢爱红6日在人社部专题新闻发布会上介绍，对疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等涉及国计民生的重点企业，通过协助返岗、本地挖潜、余缺调剂、定向招聘、跨区域有组织劳务输出、劳务协作等方式，最大限度地满足重点企业阶段性用工需求。目前各地已帮助8300多家重点企业，累计解决招用工28万人。

在援企稳岗方面，阶段性减免社会保险费，预计养老、失业、工伤三项社会保险共为企业和个体工商户降低成本5000亿元以上。此外，扩大中小微企业稳岗返还政策受益面，加大对重点地区倾斜支持力度。着力促进农民工就业，突出抓好高校毕业生就业。

其中，在阶段性减免企业社会保险费上，人社部养老保险司司长聂明隽介绍，截至6日上午，29个省已经出台减免政策文件，其他省份文件已报省政府待批。从各地出台的文件看，都是按照国家规定的高限执行免、减、缓政策，最大程度缓解企业困难。

“目前，全国向47万户企业发放稳岗返还112亿元，惠及职工2426万人。”人社部失业保险司司长桂桢介绍，下一步，还将深入开展“援企稳岗护航行动”，加速稳岗返还落地见效。

“创业是就业之源，中小微企业是吸纳就业的主渠道。突如其来的疫情，不可避免对经济社会造成较大冲击，给企业生产经营带来困难，对于抗风险能力较弱的中小微企业和初创者来说，面临的压力会更大。”人社部就业促进司司长张莹说。

为支持中小微企业稳就业，人社部会同有关部门出台了一系列政策措施，包括用好用足促进就业创业的补贴政策，允许创业担保贷款展期，优化就业创业服务、职业培训供给等。“随着生产生活秩序有序恢复，各项减负、稳岗、扩就业政策落地实施，我国发展的潜力和动能将充分释放，广大中小微企业和创业者也将迎来充满希望的春天。”张莹说。（记者班娟娟）

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