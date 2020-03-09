人力资本充足供给成巨大推力

我国14亿的人口规模，对应着庞大的市场规模和消费增长潜力，是供给质量和体系持续升级的巨大动力，是中国经济的韧性和潜力所在，也是任何经济体都无可比拟的巨大优势。

2019年，我国经济总量接近100万亿元，人均GDP突破1万美元的历史性关口。按照世界银行标准，无论以汇率还是购买力平价理论来测算，我国中等收入群体规模超过4亿人，是世界上中等收入群体规模最大的国家。

巨大的人口规模优势，是推动我国生产力发展和供给水平稳步提升的重要动力。中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，我国经济发展潜力大、韧性强、回旋余地大，其内在重要支撑就是巨大的人口规模。随着我国人均GDP突破1万美元，不仅消费规模将继续扩张，消费升级态势也越来越明显。

随着老年型年龄结构初步形成，我国开始步入老龄化社会。人口老龄化的加速，将加大社会保障和公共服务压力，减弱人口红利，持续影响社会活力、创新动力和经济潜在增长率。不过，随着人力资本积累和人才培养力度的加大，我国过去的人口红利正加速向人才红利转变。

改革开放40多年来，我国人才队伍规模持续扩大。在近9亿16岁至59岁的劳动年龄人口中，我国有1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源。

“在任何一个国家和地区的经济增长中，人才资源始终发挥着独特且不可替代的作用。”中国宏观经济研究院经济体制与管理研究所综合研究室主任郭冠男表示，过去，中国经济的高速增长，既得益于廉价的土地和资源能源要素支撑，也得益于劳动力数量庞大带来的成本优势。如今，中国经济处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，要想彻底改变过去主要依靠要素投入、规模扩张、忽视质量效益的粗放式增长，实现经济的良性循环和竞争力提升，必然需要更多地依靠科技创新，提升增长的质量和效益。

我国教育和培训体系每年为社会培养输送的高素质劳动者数以千万计。未来若干年，人力资本充足供给的态势将会延续。每年数以百万计的高校毕业生将成为创新的重要源泉，成为推动经济转型升级和高质量发展的重要力量。

只要我们继续加快深化体制机制改革，形成适应高质量发展和创新型国家建设需要的人才结构，就能实现人口红利与人才红利叠加，为高质量发展提供强大智力支撑。（记者林火灿）

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