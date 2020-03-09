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复工复产是稳物价最有效手段

2020年03月09日08:49  来源：经济日报
 

　　保持物价水平特别是重要民生商品价格的基本稳定，既是打赢疫情防控阻击战的重要保障，也事关人民群众尤其是困难群众的基本生活。保持物价总水平基本稳定，甚至推动部分民生商品价格稳步回落至正常水平，关键是要增加有效市场供给，使疫情引发的市场供需偏紧、物流不畅局面得到改善。从这个意义上说，加快推动复工复产，是实现稳物价的最有效手段

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，近期蔬菜等部分农产品市场价格持续处在相对高位运行。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，今年第9周，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.11元/公斤，同比上涨18.6%，比第1周平均价格上涨23.4%。其中，第9周大白菜价格为2.34元/公斤，比第1周上涨约84.3%；青椒价格为7.99元/公斤，比第1周上涨71.5%。

　　一般来说，春节以前，受节日因素带来的市场需求拉动，蔬菜等农产品价格会有所上涨。但在春节过后，节日因素影响减弱，气温缓慢回升，蔬菜的市场供给增加，价格也将逐步进入季节性下降通道。

　　不过，今年物价形势面临的情况比往年要复杂。一方面，春节本身是物价特别是食品价格上涨的重要时间节点，节前启动的“年货”消费在一定程度上助推了价格的上涨；另一方面，虽然疫情的持续在一定程度上抑制了消费需求，但疫情也导致了大量生活必需品的物流成本和人工成本进一步抬升，在很大程度上推动了市场价格的上涨。当前，经过全国上下艰苦努力，已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，部分农产品价格也略有回落。不过，考虑到疫情的影响仍将持续一段时间，预计农产品价格总体上将继续在相对高位运行。

　　物价事关民生。保持物价水平特别是重要民生商品价格的基本稳定，既是打赢疫情防控阻击战的重要保障，也事关人民群众尤其是困难群众的基本生活。保持物价总水平基本稳定，甚至推动部分重要民生商品价格稳步回落至正常水平，关键是要增加有效市场供给，使疫情引发的市场供需偏紧、物流不畅局面得到改善。

　　增加供给，一方面，要充分利用好存量资源，坚持全国一盘棋，维护统一大市场，加快恢复正常生产流通秩序，完善和落实蔬菜运输绿色通道，进一步提升安全可靠、可持续的蔬菜运送能力，打通农产品生产、流通、消费堵点，避免因为物流成本过高带动农产品价格上涨。

　　另一方面，要做大市场供给的增量，特别是要积极统筹好疫情防控和经济社会发展工作，抓紧抓实抓细各项工作，积极推进农产品供给和流通环节的复工复产。价格在很大程度上是市场供求关系的晴雨表。突如其来的疫情，使一些地方的农业生产秩序受到影响。如果不尽快促进农产品生产秩序恢复，不仅会影响当下的市场行情，也会对未来“菜篮子”稳产保供造成不利影响。

　　从这个意义上说，加快推动复工复产，是实现稳物价的最有效手段。当前，我国正处于春耕备耕的关键阶段，必须采取有效举措，稳妥有序推动农业生产秩序恢复，积极组织蔬菜、肉蛋奶等副食品生产，推动农产品供给总量与质量的稳步提升，为全年物价水平的总体稳定打下坚实基础。同时，还须加大市场监管力度，加强价格执法，对于一些哄抬价格等违法行为严厉打击，引导社会各方共同维护重要民生商品价格秩序。（林火灿）

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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