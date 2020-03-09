原标题：扶贫车间复工稳脱贫

新华社贵阳3月9日电 题：扶贫车间复工稳脱贫

新华社记者杨洪涛、郑明鸿

“我2月17号就上班了，每天进入车间前都要测体温，公司每天给发两个口罩。”韦圣仙说，疫情期间，公司的防疫措施给她吃下了定心丸，让她早早地就安心返岗了。

韦圣仙是贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县的一名易地扶贫搬迁群众。搬到县城后，她就不再到外地打工，而是在新家门口的贵州山水鞋业有限公司上班。“我家到这里走路只需要几分钟，每个月工资3000多元，做着很放心。”韦圣仙说。

“我们成立了疫情防控小组，专门负责疫情防控，每天给工人测4次体温，给车间和原材料消毒4次。”贵州山水鞋业有限公司负责人胥乾慧说，公司90%的工人都是易地扶贫搬迁户，2019年平均月工资是2960元，今年会涨到3180元。

防疫与复工，前者事关生命，后者关乎生计。

2月10日，脱贫攻坚主战场贵州召开“贵州省决胜决战脱贫攻坚誓师大会”，对决战脱贫攻坚的重点任务进行部署安排。2月23日24时起，贵州将新冠肺炎疫情防控应急响应级别由省级一级响应调整为省级三级响应。

连日来，记者在贵州多地采访发现，贫困地区在分级精准防控新冠肺炎疫情的同时，正在有序推进扶贫车间复工复产，确保困难群众稳定增收。

“我们年前接到了贵州、云南和广西等地的订单约15万件，受疫情影响，产量落下了。”黔西南州兴义市固创坊手工艺品扶贫车间负责人李才兴说，2月17日复工以来，公司不停招聘附近易地扶贫搬迁社区的劳动力，加紧组织生产，争取把时间抢回来，让贫困群众把损失补回来。

“正式复产之前，我们请了县防疫站的专家对复工人员进行了防疫知识培训。”遵义市习水县贵州习智科技有限公司副总经理晏氢说，目前公司有员工406人，其中建档立卡贫困户和残疾人有97人，他们每月平均收入在4300元至4500元之间。

据统计，截至3月5日，贵州全省扶贫车间已开工956个，越来越多贫困劳动力陆续返岗，为稳定脱贫奠定基础。

在遵义市余庆县遵义市仕昌电子有限公司的扶贫车间，50多名工人们正在加工网线。“我们建扶贫车间，就是为了让搬迁群众在家门口就业。公司马上还要增加两条生产线，为更多贫困群众实现稳岗就业。”公司办公室主任宋雪松说。

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