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山东：财政电子票据管理改革助力疫情防控

2020年03月09日15:22  来源：新华网
 
原标题：山东：财政电子票据管理改革助力疫情防控

　　新华社济南3月9日电（记者王阳）记者从山东省财政厅获悉，新冠肺炎疫情发生后，山东推行缴费取票“零跑腿、无接触”服务新模式，确保财政票据安全正常供应，为疫情防控提供有力支撑。

　　山东省财政厅有关负责人介绍，山东以财政电子票据管理改革为契机，推行票据业务线上办理，简化财政电子票据改革上线流程，通过电子邮件、快递等无接触方式采集单位信息，采取微信群交流、远程视频会商等方式沟通改革方案，“零见面”完成改革上线和技术准备工作。截至目前，山东全省已有5138家单位启用财政电子票据，其中疫情期间新增上线单位2535家，累计发放财政电子票据434.96万份，收款金额达33.38亿元。

　　据介绍，目前，山东省政府累计向红十字会等单位发放公益事业捐赠电子票据26.21万份，助力其接收捐赠资金3.38亿元，实现捐款到账即时开具票据，保障了捐赠资金安全高效运转使用。针对单位和捐赠人特殊需求，保障纸质票据供应，向省级医疗机构、公益组织供应纸质公益事业捐赠票据3230份，助力抗疫捐赠活动的规范开展。

　　针对疫情防控期间部分票种需求量明显增加的情况，山东强化各方面协调配合，确保省财政电子票据系统平稳运行，电子票据发放、开具、获取、查验无缝衔接。做好纸质票据印制、运输、仓储、发放全流程消毒，为急需票据的地市及用票单位送货上门，确保了全省各级各单位财政票据正常使用。

(责编：冯粒、曹昆)
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