原标题：公共文化服务如何匹配“宅生活”？

新华社北京3月9日电 题：公共文化服务如何匹配“宅生活”？

新华社记者周玮、施雨岑

因为疫情，公共文化服务场馆暂时闭馆，线下文化体验按下暂停键。

闭馆不闭网、资源汇“云端”。在这个特殊时期，公共图书馆、文化馆、博物馆等文化场馆纷纷开启“云端”模式，推出安全便捷的在线服务。各地公共数字文化服务的创新实践大大丰富了疫情防控“宅生活”，也为下一步公共文化建设提供了新启示新思路新方向。

以读攻“毒”助力战“疫”

阅读使人愉悦，可以放松心情、缓解压力。湖北省图书馆针对疫情特别推出“方舱数字文化之窗”，整合海量数字资源进行文化服务，为人们送去精神食粮，以读攻“毒”，助力战“疫”。

让大家足不出户便可纵览中外图书、古今典籍，国家图书馆通过官方网站、国家数字图书馆APP等渠道，为读者提供中文、外文资源库以及馆藏特色资源库服务，涵盖图书、期刊、报纸、论文、古籍、音视频等多种类型数字资源。

上海图书馆向读者推荐了160余种数据库，推出新冠肺炎疫情防控新动态、免费电子书单、数据库使用指南、微讲座等系列资源合集；甘肃省图书馆开展“陇上文化行”活动，精选名家经典彩色连环画，推荐春节习俗、国学经典、名著传说等图文并茂的经典故事阅读；金陵图书馆推出“长假阅读不打烊”线上阅读推广活动，小朋友们在家中就可浏览“网上少儿图书馆”中精选古诗词、文学作品等优质数字资源……

“正愁不能借书，如何完成阅读作业，这下不用担心了”“一卡在手，全球都有”……一些图书馆微信公众号上，读者由衷点赞。

保护城市记忆是公共图书馆的职责和使命。为传递抗疫正能量，留存战“疫”记忆，郑州图书馆、深圳图书馆、东莞图书馆等纷纷启动抗疫文献资料征集，收藏这一特殊历史时期的见证，并将进行妥善保存和开发利用。

“云展览”给文物“活化”带来新启示

据国家文物局统计，全国博物馆春节期间共上线展览2000余项，涉及历史文物、革命文物、自然科学标本等多个门类的藏品和展品，春节期间博物馆网上展览总浏览量超过50亿人次。

宅家“云观展”，成为疫情防控期间文化生活新方式——

《全景故宫》《全景兵马俑》《实境苏州博物馆》等一批数字全景展厅项目让观众宅在家中就能“漫游”文化遗产地，感悟文化遗产的独特魅力。国家博物馆在线营造“云看展”“云直播”等云游览模式，“金牌讲解员”在抖音直播，观众大呼“过瘾”。

只需在手机上轻轻一点，就能近距离欣赏到精美的敦煌石窟壁画、彩塑、石窟建筑。敦煌研究院等推出微信小程序“云游敦煌”，以其新颖、快捷的呈现方式得到好评——“太神奇了，仿佛能触摸到那醇厚的色彩、流动的线条和生动的意趣”，更有专家认为其“对文物保护利用的‘活化’发展带来全新启示”。

2月23日，良渚博物院以直播方式“开馆”，讲解员为观众生动讲述5000多年前良渚人生活的点点滴滴，随时解答“粉丝”们的提问。“当古老的文化插上科技的翅膀，它的传播力和渗透力将会更大。”良渚博物院院长周黎明说，“下一步，我们会结合这次活动，对博物馆的转型发展、特别是在博物馆公共文化供给方面做一些新的探索和展示。”

提质增效补齐数字化建设“欠账”

坚持“闭馆不闭网、服务不打烊”，全国各地文化馆开展云上服务，打响“群文战‘疫’”。

全国公共文化发展中心通过国家公共文化云推出“云上群星奖”“云上广场舞”“云上乡村春晚”等品牌活动，打造网上“视听空间”；湖南省群艺馆利用公共文旅云推出“艺抗疫情 云游湖南”专题板块，为群众提供“一站式”公共文化服务；天津、河南、陕西、贵州等地文化馆推出了一批有思想、有温度、有品质的抗击疫情群文作品。

慕课成为人们宅家学习新宠。成都市文化馆利用慕课功能开展线上培训服务，启动手机摄影、中国古典舞、中国山水画、中国软笔书法、藏族舞共20个班次的滚动培训工作，4批次的慕课学习名额均在10分钟左右被一抢而空。

“这次疫情，重新让文化馆人对数字化建设重要性有了新的认识。”绵阳市文化馆馆长邱兰说，疫情期间，绵阳市文化馆积极学习，转化思路，尝试艺术直播课等线上服务项目，取得良好效果。

专家表示，以往一些地方基层公共文化服务更注重线下，在这次疫情中，补齐数字化建设存在的“欠账”成为共识。接下来，要进一步整合资源、创新形式，丰富文化产品与服务供给，加大线上数字文化资源开放，着力提升公众参与度、运营推广能力，推进公共数字文化服务平台提质增效。

“5G时代到来，公共文化服务更要乘势发展，占领网络空间服务新阵地。”成都市文化馆党总支书记王利说，未来线上公共文化服务效能提升的重点是树立“用户思维”，通过大数据分析，摸清群众文化实际需求，有针对性地为群众提供他们所需要的“文化干货”。

(责编：冯粒、曹昆)