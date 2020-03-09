原标题：广州：规模以上制造业企业基本复工

央视网消息（新闻联播）：目前，广东省广州市规模以上制造业企业复工率已经达到99.5%，当地政府正逐步从帮助企业复工转为帮助企业达产。

这是前不久在广州市番禺区刚刚投产的超高速全自动化口罩生产线。机器全速运转，一分钟能产出1000片口罩，日产能最高达到144万片。

广州市全面推动规模以上企业复工复产，建立服务专班机制，工信部门派出11个专责服务组定点服务183家工业和信息化重点企业（项目），目前已收集到涉及防疫物资需求、产业链修复、员工短缺等9个方面的近300项诉求。

为了保证实现全年经济社会发展目标任务，广州市已出台48条措施，支持汽车、装备制造、数字经济等行业，预计最多可为企业减负830亿元。此外，还通过建立应急转贷机制和普惠贷款风险补偿机制，可为企业增加流动资金1300亿元。

(责编：冯粒、曹昆)