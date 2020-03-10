邮政快递业复工率达92.5%

本报北京3月9日电 （记者邱超奕）截至3月8日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例19016例，其中重症病例5111例；累计治愈出院病例58600例，累计死亡病例3119例，累计报告确诊病例80735例，现有疑似病例421例。湖北以外省份本地新增确诊病例数2月27日以来均为个位数，3月7日以来连续2日无本土新增确诊病例；湖北除武汉以外所有地市连续4日无新增确诊病例；武汉连续2日新增确诊病例少于50例。

国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍邮政快递业服务疫情防控和复工复产情况。国家邮政局市场监管司副司长侯延波介绍，国家邮政局自2月7日就有序启动了邮政快递业复工复产工作，目前行业复工人数近300万人，复工率达92.5%，日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%。截至3月8日，全行业承运寄递疫情防控物资1.73亿件，累计8.24万吨，发运车辆2.4万辆，货运班次350架次。

中国快递协会秘书长韩瑞林认为，在抗击疫情过程中，不同所有制的快递企业，在防控物资运送、复工复产、社会公益等方面发挥了积极有效的作用。

中国邮政集团有限公司邮政业务部总经理王志奇说，中国邮政对送往湖北的物资优先处理、专门调度、快速送达，截至3月7日运送的防疫物资达9600吨。1月23日以来，湖北省已经累计收寄居民各类邮件355万件，包括口罩、药品以及居民生活用品等。

目前，各地出台了一系列支持快递行业复工复产的政策，比如浙江、江苏等13个省份出台优先保障邮政快递企业复工复产政策；河北、吉林等21个省份颁布保障疫情期间邮政快递车辆畅通运行的方案；黑龙江、湖南等16个省份明确要求对快递员进小区投递给予便利；山西、广东等省份组织快递人员“点对点”包车，有力推进返岗复工。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 02 版）

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