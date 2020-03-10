人民网>>财经

邮政快递业复工率达92.5%

日处理快件超1.6亿件

2020年03月10日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月9日电  （记者邱超奕）截至3月8日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例19016例，其中重症病例5111例；累计治愈出院病例58600例，累计死亡病例3119例，累计报告确诊病例80735例，现有疑似病例421例。湖北以外省份本地新增确诊病例数2月27日以来均为个位数，3月7日以来连续2日无本土新增确诊病例；湖北除武汉以外所有地市连续4日无新增确诊病例；武汉连续2日新增确诊病例少于50例。

　　国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍邮政快递业服务疫情防控和复工复产情况。国家邮政局市场监管司副司长侯延波介绍，国家邮政局自2月7日就有序启动了邮政快递业复工复产工作，目前行业复工人数近300万人，复工率达92.5%，日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%。截至3月8日，全行业承运寄递疫情防控物资1.73亿件，累计8.24万吨，发运车辆2.4万辆，货运班次350架次。

　　中国快递协会秘书长韩瑞林认为，在抗击疫情过程中，不同所有制的快递企业，在防控物资运送、复工复产、社会公益等方面发挥了积极有效的作用。

　　中国邮政集团有限公司邮政业务部总经理王志奇说，中国邮政对送往湖北的物资优先处理、专门调度、快速送达，截至3月7日运送的防疫物资达9600吨。1月23日以来，湖北省已经累计收寄居民各类邮件355万件，包括口罩、药品以及居民生活用品等。

　　目前，各地出台了一系列支持快递行业复工复产的政策，比如浙江、江苏等13个省份出台优先保障邮政快递企业复工复产政策；河北、吉林等21个省份颁布保障疫情期间邮政快递车辆畅通运行的方案；黑龙江、湖南等16个省份明确要求对快递员进小区投递给予便利；山西、广东等省份组织快递人员“点对点”包车，有力推进返岗复工。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月10日 02 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved