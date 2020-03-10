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为复工复产创造良好条件（评论员观察）

——统筹做好经济社会发展各项工作⑥

彭  飞

2020年03月10日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　坚持上下游贯通，实现各环节配合，做到产业链协同，才能形成复工复产的整体效应

　　复工复产既要考虑直接相关的因素，也要考虑间接相关的因素；既要提供政策支持，也要完善配套措施

　　

　　一组数字，引人注目。97.08%，这是2月20日中国制造业500强企业复工复产率；91.7%，这是2月26日国资委监管的中央企业所属子企业复工率；79%，这是3月4日各省份重点项目复工率……当前，已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，各地陆续推动企业复工复产，经济社会发展正逐渐步入正常轨道。

　　推动企业复工复产关系重大，必须统筹好。连日来，从保障企业生产所必需的防护物资，到精简不必要的复工复产审批流程，再到组织包车、包专列接回外地员工，各地各部门采取切实措施，为复工复产创造基础性条件。但也要看到，在推进复工复产过程中还存在不少棘手问题。比如，如何保障原料供应？如何确保物流畅通？这都需要采取有针对性的务实举措，打通人流、物流堵点，放开货运物流限制，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去。

　　经济社会是个有机系统，产业链环环相扣。复工复产不能只盯着局部，更需全面考量，推动产业链各环节协同复工复产。比如，浙江绍兴柯桥区是全球纺织产业链最完整、集聚度最高的地区之一，上下游涉及近万家各类规模的企业，其中任何一个环节卡壳都可能影响整体复工复产进度。为此，当地采取以龙头企业引领中小企业配套复工、上游整体复工带动下游市场和外贸运转的方式，推动全产业链“应复尽复，贯通复产”。不久前工信部印发的一份指导意见，专门强调了优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业，为的也是在复工复产中实现“以点带面”的效果。坚持上下游贯通，实现各环节配合，做到产业链协同，才能形成复工复产的整体效应。

　　同时也要看到，复工复产既要考虑直接相关的因素，也要考虑间接相关的因素；既要提供政策支持，也要完善配套措施。比如说，不少企业已经具备开工条件，但产品销路是否畅通、资金流能不能跟上等“开工以后”的问题亟待解决。对此，各地各部门的激励性、支持性配套政策不能“缺席”。山东出台意见，支持企业采取店铺外摆、露天市场等方式发展“露天经济”，避免人员聚集的同时促进消费回暖；广东则鼓励有条件的地市出台老旧汽车报废更新补贴政策，进一步提振汽车消费。积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，才能从根本上缓解企业的经营压力。同时，加强用工、用地、资金等要素保障，用好中央预算内投资、专项债券资金和政策性金融，才能打好政策组合拳，让企业轻装上阵，提振企业复工复产后的风险抵御能力。

　　危机中也蕴含着机遇。此次疫情中，那些早已布局线上业务的企业受到的冲击相对较小，智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业更展现出强大成长潜力。这启示我们，为复工复产创造良好条件，不仅意味着帮助企业收复存量、恢复常态，也要鼓励企业拓展增量、发展新业态。从搭建网络平台助力企业开展线上视频招聘，到鼓励线下零售企业打通线上销售渠道；从推动制造业实现数字化、信息化、智能化转型，到支持“无人经济”发展，各地各部门拿出实实在在的激励和帮扶举措，危机就能转化为契机，难点也能变成支点，从而撬动传统产业实现改造提升，培育壮大新兴产业。

　　经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。经济社会发展的恢复必然要经历一个过程，不能一蹴而就。在确保疫情防控到位的前提下，遵循市场运行规律，采取更加科学、务实的举措精准稳妥推进复工复产，我们就一定能护航更多企业尽快回归正常经营轨道，在做好疫情防控工作的同时，努力实现今年经济社会发展目标任务。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月10日 05 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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