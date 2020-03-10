推进产业链协同复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

江苏省江阴高新区驻企防疫督导服务员，在兴澄特钢现场指导防疫生产工作。

张 岚摄（人民视觉）

浙江宁波华尔推剪员工在生产车间装配零部件。

严 龙摄（人民视觉）

北京中关村一家生物医药企业协调国内产业链上下游伙伴紧急供货，顺利实现复工复产。

本报记者 贺 勇摄

重庆荣昌高新区灵方生物公司的员工正在工作。

张春连摄（人民视觉）

在现代工业体系里，产业链环环相扣。一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。因此，在推进复工复产的进程中，区域之间要加强上下游产销对接，推动产业链各环节协同复工复产。

政府驻企协调指导、线上平台供需对接、龙头企业协调带动……当前，在各地政府和企业的主动作为下，政策措施与市场环境得到了有效匹配，产业链协同复工复产正向前推进。

——编 者

江阴——

精准施策

行业复工

本报记者 姚雪青

在高速线材智能车间里，高速生产线上的每一炉钢材都必须接受热眼系统的“体检”，用先进影像技术实时抓拍热轧棒线材表面质量状况和数据，既保证加热质量满足工艺要求，又尽量做到最小能耗；在生产一线各岗位上戴着口罩的员工们，也必须接受疫情防控的严格“体检”，从排队测温到定时消毒，从返岗人员情况日报到健康信息全登记，在确保安全防疫的前提下保障了复工复产的顺利平稳。

凭借周密的疫情防控措施、定制化销售模式和过硬的产品质量，江阴兴澄特种钢铁有限公司在疫情期间不仅没有丢失一笔订单，1—2月产销量还实现了同比增长，3月的生产也已满负荷运行。企业负责人李国忠将原因归结为他们有强大的后援团协调保障。

营收千亿级的兴澄特钢是全国特种钢材料产业集群的龙头企业，在江苏省江阴市及周边形成了一条清晰稳定的产业链。受疫情影响，2月10日正式复工以后，该企业的上下游多家制作备品备件的配套商未能及时复工，产业链部分环节的“肠梗阻”问题浮出水面。

“企业复工复产是一个全局性工程，某个环节缺失会影响整体进度。”江阴市高新区经发局副局长张晓华介绍，兴澄特钢梳理出上下游相关联的近40家物流仓储企业、原辅材料码头和配套企业，分别向相关部门与属地政府报备申请复工。

经发局牵头组织服务团队，第一时间审核通过辖区内兴澄特钢的7家重点配套企业，专班组迅速下沉抽查督导，帮助指导这些企业抓安全、稳生产。随后，又联系对接辖区外兄弟单位，协助配合周边地区的几家配套商复工复产。

在江阴疫情防控指挥部统一指导下，市镇两级迅速成立复工复产领导小组。各职能部门一起上阵，跟踪了解特钢新材料产业集群300余家企业复工情况，派出15个一线工作组进驻规上企业精准施策、12个社区下沉至规下企业具体指导。

截至3月9日15时，江阴已复工企业数累计15302家，其中，规上企业复工率为99.8%，规上企业员工到岗率为93%。

宁波——

龙头牵动

链式复工

本报记者 窦瀚洋

2月28日上午，一辆装有2万根电源线的货车缓缓驶入华尔推剪（宁波）有限公司的原材料仓库。“电源线解决了最后一个环节的供应源，打通供应链，这下生产有保障了！”公司总经理钱模星兴奋地说。

华尔推剪作为全球最大的推剪产品生产基地，产量占全球总产量八成以上，2月10日正式复工后，员工虽已陆续到岗，但企业却面临着多种原材料告急的困难。

走进生产车间，电剃刀的生产线上，工人们正戴着口罩，忙碌地装配零部件。拿起一把电剃刀，钱模星向记者介绍：“像这样一把电剃刀需要40多个零配件，电剃刀的产品规格多达几百种，细分起来大大小小的零配件就有2000多种，像漆包线、特种钢等都是‘一对一’定点采购的。”

“企业的上游配套企业有100多家，刚复工那会，只有十几家企业开始复产，”钱模星说，原材料若不能及时到位，就意味着生产线面临停工。

为此，华尔推剪逐一了解配套企业在复工中遇到的难题，以问题清单的形式报给浙江宁波市奉化区企业复工复产专班供应链服务小组。

服务小组获悉后，仔细梳理配套企业分布区域，对华尔推剪所有配套企业复工进行了“难、中、易”归类，制定了产业链复工专项攻坚图。

“我们梳理出辖区内50多家配套企业的大大小小十几种问题，有些缺少防疫物资，有些工人不足，有些复工意愿不强。”奉化区经信局副局长赵海芳说，服务小组兵分六路赶赴企业，通过筹备防疫物资、“共享员工”等办法解决他们的复工难题。

对于辖区外的30多家配套企业，服务小组也通过积极与当地经信部门协调、寻找替代商等方法，保证了产业链的畅通。

不止奉化区，如今在宁波，慈溪市的公牛集团推动当地多家配套中小企业集中复工，鄞州区的日月重工带动10余家配套企业复工，成了该区第一条“全链”复工样板。至2月底，宁波市综合复工率达到96.21%，综合产能恢复率达78.17%，全面完成浙江省“到月底基本实现全面复工，争取产能恢复到75%以上”的目标任务。

北京——

共享平台

联通供需

本报记者 贺 勇

“公司急需环氧树脂灌封胶，四处寻找供货渠道却没有着落。抱着试试看的态度，我们在‘北京市产业链共享云平台’上发布了需求信息，没想到很快就有了回音！”北京航天微电科技有限公司姚经理欣喜地说。

环氧树脂灌封胶是应用于电子元器件的必备生产资料，具有介电绝缘、保护元器件、提高元器件性能等作用。由于供货商位于湖北，受疫情影响至今不能复工复产，导致航天微电正常生产经营受到影响。

2月26日，航天微电通过共享平台发布信息，目前已经联系到相关供应商，正在进行商务谈判。

航天微电在复工复产中遇到的难题并非个案。在新冠肺炎疫情冲击下，不少行业原本完整的供应链受到影响，导致复工复产面临困难。

作为从事资本运营的北京市属大型国企，北京国资公司积极完善金融支持方式，全力保障首都企业复工复产。2月22日，北京国资公司所属北京产权交易所建设运行的“北京市产业链共享云平台”正式上线。

“企业可以登录产业链共享云平台，点击‘发布所需’，按要求填报发布方信息及具体需求信息。有供货能力的企业看到需求后，可以及时与该企业联系。双方通过平台撮合，进一步确定需求、价格等内容，并通过北京产权交易所资金结算账户进行结算。”共享平台项目运营负责人谢占林介绍。

上线以来，平台已累计收到1700余条供需信息，其中既包括供货信息，也包括需求信息；既包括医疗护理、检验检测等抗疫用品，也包括餐饮用具、销售服务等产品，平台已经成为不少企业供需对接的重要渠道。

“网上对接确实很方便。”苏州璟宝纺织有限公司负责人邓丽平说，自己公司通过共享平台发布了医用和民用防护服面料的供货信息，希望能够给更多防护服生产企业提供优质优价的原材料，为白衣战士提供更充足的铠甲。

荣昌——

驻企指导

补足断链

本报记者 刘新吾

“区里太贴心了，现在生产很顺利。”尹东面带微笑，查看车间生产情况。车间里，工人们正忙着将消毒液打包，准备发往各地。

尹东是灵方生物集团董事长，公司位于重庆荣昌高新区，已经复工近一个月。回想当初，尹东可笑不起来。

作为重庆疫情防控物资重点生产企业之一，灵方生物的生产消毒类产品供不应求。可是，包装瓶仅有少量库存，而配套企业暂未复工。有药没瓶，这让尹东很着急。

由政府派出的企业驻厂员陈杰得知这一情况后，积极与本地配套企业对接，了解到圆润包装公司的产品符合要求。不过，该公司部分员工回家探亲，复工难度较大。

为保证圆润包装顺利生产，荣昌区一方面积极协调本地员工尽快复工，另一方面抓紧与外地员工所在地政府联系，在确认身体健康的前提下，安排员工返岗。

在各方努力下，圆润包装顺利生产出药剂瓶。目前，灵方生物满负荷生产，日产100毫升消毒液近3万瓶，在为抗疫前线撑起健康“保护伞”的同时，也为其他复工复产企业送去“定心丸”。

为统筹抓好企业复工复产，荣昌区派出“包片指导员”和“企业驻厂员”，推动企业精准防疫、有序复工。据了解，荣昌区对全区300余家规上工业企业派出30名“包片指导员”，指导员全部由区领导构成，全面负责划片企业的疫情防控和复工复产工作。“企业驻厂员”则每人负责联系三五家重点保供企业，精准掌握每个企业情况，为企业“量体裁衣”，制定并实施复工复产方案。截至3月8日，荣昌区334家规上工业企业已全面复工，返岗75389人，返岗率95.6%，全链条产能正在稳步提升。

“产业链环环相扣，一个‘堵点’导致不通，配套跟不上，产品就出不了。”荣昌区委书记曹清尧说，荣昌精准施策，一企一策，着力畅通上下游链条“梗阻”，为企业复工复产保驾护航。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 07 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)