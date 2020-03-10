促进经济发展和生态保护双赢（新知新觉）

习近平总书记指出，“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”这既阐明了经济发展和生态环境保护的关系，又揭示了保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的道理。浙江注重找准转化路径、强化制度保障、优化营商环境，不断推动绿水青山就是金山银山的理念落到实处、取得实效，促进了经济发展和生态保护双赢。

找准转化路径。生态环境保护和经济发展不是对立的关系，而是辩证统一的关系。践行绿水青山就是金山银山的理念，关键是要找准绿水青山和金山银山之间的转化路径，将生态优势转化为产业优势、经济优势、发展优势。为深入践行绿水青山就是金山银山的理念，浙江大力开展全域土地综合整治与生态修复工程，取得明显成效。例如，杭州市富阳区根据本地区的地理特征，结合废弃矿山和坡地较多、村级经济发展不平衡的实际情况，积极探索具有本土特色的“全域整治+”形式，在因地制宜、合理规划、分类实施中让资源利用更集中、整治效果更明显、生态环境有提升、村居建设有特点、村级经济有保障，有力助推乡村振兴，逐步走出一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展新路。

强化制度保障。将绿水青山就是金山银山的理念落到实处，需要加快制度创新，增加制度供给，完善制度配套，构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系。其中，一项重要内容是完善绿色生产和消费的法律制度和政策导向。针对践行绿水青山就是金山银山理念过程中出现的堵点难点痛点问题，浙江坚持从法律、政策、规划、标准等方面完善顶层设计，不断强化环境资源产权、跨区域生态补偿、环境治理执法监督等领域的制度机制改革创新，既坚守生态环境底线、不以牺牲生态环境为代价实现发展，又充分利用生态环境、让生态环境优势更好转化为经济发展优势。例如，出台并完善相关政策，大力开展田水路林村的土地综合整治工作，优化农村土地布局，释放农村土地存量，按照建多少、转多少的原则，精准利用土地资源。发展以低碳环保为特色的乡村休闲旅游业，打造莫干山裸心谷生态度假区等“品牌高地”，节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产方式、生活方式正在形成。

优化营商环境。践行绿水青山就是金山银山的理念，需要不断优化营商环境，发展绿色金融，推进市场导向的绿色技术创新，推动绿色循环低碳发展。在实践中，浙江多措并举营造有利于绿色发展的营商环境。一方面，着力推进自然资源统一确权登记法治化、规范化、标准化、信息化，健全自然资源产权制度，落实资源有偿使用制度，实行资源总量管理和全面节约制度，挖掘绿水青山资源优势，把生态资本变成富民资本，将生态优势转变为经济发展优势。另一方面，注重吸引社会资本，加大生态投资力度，发挥资本市场在发展绿色经济中的“孵化器”功能，开辟环境友好型企业上市“绿色通道”，鼓励支持科技含量高、节能减排效果好、市场前景广阔的生态型企业和项目通过资本市场筹措发展资金，努力让绿色发展底气更足，让生态环境效益更好，让人民群众生活更富。

（作者为浙江外国语学院副院长、浙江地理学会副理事长）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 09 版）

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