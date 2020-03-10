企业向往之处就是活力迸发之地（开放谈）

企业是经济的细胞，企业向往之处也是经济活力旺盛之所在。第三届进博会招展以来，日本武田制药、法国米其林集团、美国宝洁公司等诸多知名外企纷纷热情投入、报名参展。这些外国经济主体以实际行动彰显了对中国经济长期前景与市场机遇的信心。

外企看好中国，是因为中国有力应对了新冠肺炎疫情。从火神山医院、雷神山医院、方舱医院，到全国各地支援医疗队云集湖北开展救治，再到各地民众积极配合减少外出、减少聚集……经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。中国战“疫”取得的成果以及中国防疫形势的积极变化，体现出中国经济的强大韧性，也为外资来华投资兴业带来了良好的社会预期。

外企看好中国，还因为中国有关部门及时采取了有力措施确保经济社会秩序。疫情发生后，工信部、国家发改委、国家市场监管总局等部门连续出台政策，积极协调、调度组织生产，保障医疗物资和生活必需品供应，稳定了市场秩序；财政部、央行、银保监会等部门在降低企业税费负担、缓解企业融资难融资贵、加大逆周期调节力度等方面采取了有力举措；商务部及各地通过创新和优化招商引资方式、加强外资企业动态监测、主动提供支持服务等手段，为全年稳外资稳外贸奠定基石……

外企看好中国，更在于中国经济长期向好的基本面没变。作为世界第二大经济体、制造业第一大国、外汇储备第一大国，中国建立了比较完备的产业体系和工业体系，在移动互联网、5G等信息技术方面处于世界领先地位。同时，中国蕴藏了巨大的人口红利，有近9亿劳动力资源、1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源。这些雄厚基础都为中国经济发展提供了强大的源泉和动力。如今，越来越多企业复工复产，电力、天然气和成品油供应充足，民航、铁路、水运运输网络稳步恢复正常运营。随着各项稳外贸政策措施效果显现，全国进出口也已经出现恢复性增长的积极势头。

“买买买不停”“爱消费爱生活”……人民群众对美好生活的向往更催生了潜力巨大、供求多元的内需市场。眼下虽然受疫情影响，消费有所放缓，但消费热情依然高涨，消费趋势依然看好，很多人已经在谋划种种“疫后补偿性消费”，聪明的企业不会看不到这一点。可以说，中国市场的优势和机遇没有改变，大多数跨国公司来华发展的信心和战略没有改变。

越发展，越开放；越开放，越发展。如今，中国用一系列卓然有效的行动说话，扩大开放的政策和支持外企的措施正在收获更多认可。对世界而言，疫情不会削弱中国市场的魅力，中国仍是一片充满机遇的“海”，能纳百川，能行巨船。

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