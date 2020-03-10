前两月全国土地市场供需双双回落

今年前两月，受疫情影响，一些城市的土拍市场停止交易或者延期，部分房企的资金链面临压力。综合来看，1月至2月全国300城土地市场供需两端同时回落。
根据中国指数研究院近日公布的数据，前两月全国受监测的300城市推出住宅用地规划建筑面积1.17亿平方米，同比大幅减少19.4%，成交规划建筑面积0.84亿平方米，同比大幅下降32.8%，整体市场供求均低位运行。
综合前两个月来看，尽管300城市土地推出面积整体下滑，导致成交面积也出现了下降，然而优秀房企对房地产市场的未来发展仍充满信心，2020年以来，部分城市土地市场相对仍然火爆。
由于前两月土地市场分化，热点城市土地价格仍然高位运行。综合前两月土地成交价格来看，300城市成交楼面均价5226元/平方米，比2019年全年略有下降。但比2019年1月至2月上涨了37%。同时，300城住宅用地流拍面积为581.48万平方米，同比减少37%。
中指院相关人士分析指出，土地出让条件是供给端的一个重要基础，部分一二线城市的土地出让条件苛刻，也是以往流拍较多的重要原因。“而2020年以来部分城市延迟缴纳土地出让金的政策，解决了开发商当前面临的资金困难，使他们有了与政府共克时艰的信心。”
“受疫情影响，部分城市暂停或延迟土地出让，以及房企销售大幅放缓，企业投资活动明显减少，部分百强企业前两月在土地市场零投资。”克而瑞地产研究中心分析师谢杨春认为，“由于房企内部也在分化，在2月份市场整体冷静的表面下，也有部分企业已经先行拿地。”
“从他们所获取的地块来看，主要以一线城市的优质地块、二线核心城市和经济基本面良好的三四线城市为主，且成交溢价率并不低。”谢杨春指出，“这反映出当前土地市场存在一定的竞争情况，开发商对于城市、土地的选择也有较强的共性认知，对于预判前景良好的城市和地块愿意投资。”
针对未来的土地市场趋势，谢杨春预测，随着疫情影响逐渐消退，土地市场可能会在政策扶持和供应增加的双重利好下迎来拿地小高峰，届时将有更多房企加入土拍大军。“不过，企业拿地仍需谨慎，在保证地块盈利空间的基础上，选择基本面良好、有产业和人口支撑城市更能支撑长远发展。”（记者高伟）
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