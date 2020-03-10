跨省劳务对接加速企业复工复产

3月6日，在贵州的劳务对接工作暂告一段落后，浙江省绍兴市人社局综合处副处长丁建云和同事踏上了返回绍兴的列车。13天时间，他们共完成了9趟务工专列的对接工作，接返务工人员4500余人。

由于受新冠肺炎疫情影响，很多务工人员不能及时返岗，企业复工出现“用工荒”。为了解决这一难题，绍兴市人社局派出了8个劳务对接组到四川、重庆、贵州等8个省（市）开展劳务对接工作。140余名党员干部赶赴一线，千里护送务工人员返岗。

2月23日，丁建云和同事被派到贵州省开展劳务对接工作，他们的目标是接回曾在绍兴市务工的老员工，并招聘新员工。

丁建云告诉记者，作为工业大市，绍兴的制造业非常发达。贵州省是绍兴市重要的劳务输入地之一，2019年在绍兴市务工的贵州籍务工人员超过6万人。“最近全市人社系统都在忙这个工作，连办公室人员都派出去了。”丁建云说。

和贵州当地人社部门对接、签订劳务合作协议、发布招聘信息……在贵州期间，丁建云和同事跑了6个市、州。“在贵州期间的工作强度很大，很累，但也很充实。”丁建云说，平均每天行程五六百公里，有时候晚上十一二点才返回酒店。

返岗务工人员由贵州当地人社部门送到贵阳北站后，丁建云和同事负责将他们送上务工专列，返回绍兴。

“务工专列8点49分准时发车，我们要求务工人员提前2小时左右到火车站。我们一般早上5点半从酒店出发，6点左右到贵阳北站，开始做准备工作。”绍兴市人社局工作人员宣方均告诉记者，务工人员上车之前，他们需要完成查看绍兴健康码和发放臂贴等工作。

“务工人员上车后，每节车厢我们都安排了工作人员跟车，每天给他们测两次体温，免费提供口罩和餐食等物资，尽可能降低风险。”丁建云介绍，务工人员到绍兴后，当地人社部门会将他们封闭式接回，直接送到企业，“我们有80余名工作人员常驻在火车站，负责接站工作”。

“虽然累一点，但确确实实觉得我们的工作出成果了。”丁建云说，能够护送务工人员安全返岗，帮助企业解决用工难题，他感觉自己是在做一件非常有意义的事情。

据了解，2月23日以来，绍兴市派出的劳务对接组已经成功“护送”近3万名务工人员返岗，有效加速企业复工复产、促进中西部地区劳动力转移就业。（记者施钱贵 郑明鸿）

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