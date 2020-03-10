中小企业复工复产仍有难题待解

与全国规模以上企业复工复产率相比，中小企业复工复产仍有一定差距。工业和信息化部近日公布的数据显示，截至3月2日，全国中小企业复工率为45%左右。

“从全国中小企业复工复产情况来看，制造业企业整体复工率略高。”中国中小企业发展促进中心政研处处长宋烜懿介绍。

“据部分制造业行业协会调查显示，制造业中小企业复工率达56%至82%，人员复工率达70%至80%，产能利用率达40%至60%。”宋烜懿表示，据中国中小企业发展促进中心（以下简称“中心”）对全国各地300多家制造业中小企业连续跟踪调查显示，3月初产能利用率已从2月20日的不到50%提升到60%左右。“部分复工企业上班人员多为行政管理人员，一线生产和技术人员到岗率低，影响了产能恢复。”

从地区来看，上海中小企业普遍反映，当地政府为企业复工提供了较为周到细致的服务，因而整体复工情况较好，复工率达85%，产能利用率达80%。“北京58到家信息技术有限公司反映，目前家政业务复工率仅为30%，物流业务接单率只有20%。其他几家北京高新技术企业反映目前复工率为40%至80%，产能利用率20%至60%。”宋烜懿说，处于新冠肺炎疫情核心区武汉市的中小企业复工率同样不容乐观。

“据了解，现阶段中小企业复工复产面临的困难主要还是集中在物资短缺、人员和物流受阻、资金短缺等方面。”宋烜懿表示，多数企业普遍反映，复工所必需的口罩、额温枪等防护物资极其紧缺。企业为了复工不得不千方百计通过各种渠道高价购进，复工成本较高。

此外，人员和货物流动受阻，导致业务无法正常开展。目前，部分省份已经多日连续无新增病例，一些省市下调了应急响应级别，但人员跨省往来仍然不畅通。

“很多中小企业位于城乡接合部或乡镇，管控最为严格，员工无法到岗，人员也无法自由进出。即使当地员工已经到岗复工，货物进不来、运不出去，也无法实现真正的复产。”宋烜懿说，很多企业反映虽然已经复工，但只是利用年前采购的原材料加工生产。“由于各地复工进度不一，上游供应链无法正常供货，外协加工工序也无法完成，导致全产业链复工复产尚未实现，目前即使已经复工的产能也得不到有效利用。”

与此同时，刚性支出压力大，资金紧张问题加剧更是令中小企业最“头疼”的事情。“现有项目无法按时履约收回货款，新项目又无法开展，工资、房租、贷款本息、防疫等成本费用支出依然刚性，原材料价格上涨较严重，中小企业普遍感到资金压力越来越大。”宋烜懿表示，调查显示大多数中小企业到4月份将面临流动资金不足的严峻考验。

“目前，面临困难的中小企业最大诉求就是贷款资金。”中国银行北京分行普惠金融事业部副总经理刘星告诉记者，与防疫物资相关的中小企业由于订单量激增，资金需求较大；受疫情影响的小微企业由于种种原因，账面流动资金仅能维持1个月至2个月。“大部分中小企业都存在资金困难或贷款到期还款困难等情况。”

这次疫情给中小企业敲响了警钟。政策“输血”施救，企业更得“止血”自救。“政府的扶持政策可以缓解中小企业遇到的困难，但真正抵御风险还是要靠企业自身实力足够坚强。”宋烜懿说。

工业和信息化部副部长张克俭表示，同样是面对疫情冲击，部分传统劳动密集型中小企业受到的影响比较大，但一些“专精特新”的中小企业抗风险能力相对较强，复工复产速度也比较快。截至2月27日，全国2万多家省级“专精特新”中小企业复工率已达到53.6%；工业和信息化部公告的第一批248家专精特新“小巨人”企业复工率已达到91.4%。

“这充分说明掌握关键核心技术和能力是广大中小企业应对疫情冲击、实现转型发展的制胜法宝。”张克俭表示，下一步工业和信息化部将引导部分传统劳动密集型中小企业在持续经营下去的同时，也有机会走上“专精特新”道路，实现转型升级。

对于一些短期内较难实现复工的传统劳动密集型中小企业，宋烜懿建议，可以根据需要分批复工。“在市场尚未恢复时，一方面加强对未来发展战略的思考和研究，加强新产品新模式开发；另一方面可通过网络培训员工，提高员工对企业的黏性和劳动技能，提高生产效率，降低成本。”（记者祝君壁）

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