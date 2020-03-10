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货运数据释放积极信号

2020年03月10日08:31  来源：经济日报
 

　　目前，江西省赣州国际陆港各类班列以及企业已陆续进入常态化运营。图为该港吊装货物场景。刘 青摄（中经视觉）

　　数据显示，2月17日以来，铁路连续13天每日发送货物在1100万吨以上。随着企业逐步复工复产，铁路货运量稳步回升。全国道路货运市场持续回暖，车辆开工率已恢复至70%。

　　目前，货运需求低迷的情况得到初步遏制，但整体恢复还需要时间。

　　近日，铁路公路货运数据都出现了增长态势，铁路发送货物连续多日在1100万吨以上，公路货车开工率已恢复至70%。这些数据变化发出了什么信号？对于疫情防控形势和经济社会发展会有哪些影响？经济日报记者就此采访了相关业内人士和专家。

　　铁路货运量稳步上升

　　廖元杭是紫金铜业有限公司总经理，负责公司对外贸易业务，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了廖元杭的工作安排。“公司2月份出口合同有5000吨，疫情发生后，外来司机无法到岗，难以组织发货到厦门港口。”

　　在上杭火车站的积极协调下，双方共同设计了铁路运输方案，出口问题很快得到了解决。

　　在紫金铜业等上游企业开始“公转铁”的同时，下游需求方对铁路运输的需求也在快速增长。春节过后，钢铁行业渐入需求旺季，江西各大钢厂全面进入复工复产阶段。方大特钢、萍安钢铁、新余钢铁的铁矿石采购部门都转向南昌铁路局，增加铁矿石的运量，以保证钢厂正常运转。

　　与这些情况类似，近期许多地区铁路系统运输量，尤其是工业品和原料的运输量都明显提升。据西安铁路局集团公司统计，2月份日均装车9073辆，同比增长47.6%，累计发送货物1706万吨，同比增长56.7%，增幅明显。

　　从全国来看，2月份全国铁路累计发送货物3.1亿吨，同比增加1332万吨，增长4.5%。自2月17日以来，已连续13天每日发送货物量在1100万吨以上。

　　国铁集团有关负责人表示，2月份铁路货运量增加与今年2月份多一天有关，也与今年春节较早有部分关系。

　　“铁路货运量稳步回升与企业复工复产相关。”中国物流学会副会长张晓东分析说，铁路是经济的“晴雨表”，我国五成以上的煤炭靠铁路运输。从同比增长看，虽然与春节提前和2月份工期多有一定关系，但环比也没有下降更说明铁路货运量呈现稳步回升的态势，企业复工复产加速。

　　数据显示，2月17日以来，铁路连续13天每日发送货物在1100万吨以上。“2月16日至18日，正是我国疫情出现积极变化的节点时间，确诊人数开始出现明显下降。同时，党中央也开始提前谋划、部署复工复产，防疫生产两手抓，生产生活有所恢复，这与铁路货运量数据变化相吻合。”张晓东分析。

　　在公路等运输方式受阻的情况下，铁路部门加大运输保障也是铁路货运量增长的原因。国铁集团货运部主任赵峻表示，铁路部门在高效运送疫情防控物资基础上，加大了企业原材料、电煤、春耕备耕等经济社会发展重点物资运输供给。

　　公路货车开工率达70%

　　根据各平台提供的数据，截至3月2日的过去一周内，从重载货车日开工率、驾驶员活跃数、车辆运行效率、园区开工数、园区货物吞吐量及道路畅通情况等来看，全国道路货运市场持续回暖，车辆开工率已恢复至70%。

　　全国有18个省份日开工车辆达到去年同期的60%以上。货车开工率持续提升，车辆复工情况逐渐好转，山西、内蒙古两地日开工率已恢复到去年同期的90%。据北京汇通天下物联科技有限公司数据，截至3月2日，全国347个大型公共物流园区已有308家开工，开工率为88%。根据中物联物流园区专委会调查，2月17日全国56家示范物流园区中就已有49家开工，开工率达到87.5%。截至2月底，除湖北外，全国示范物流园区和国家物流枢纽已全部开工。满帮数据平台显示，近一周驾驶员复工人数持续增长，已恢复到去年同期80%以上。

　　交通运输部相关人士表示，疫情对公路货运影响显而易见。各地为阻断病毒传播采取了各种交通管控措施，人员返岗也比较困难。目前能够恢复八成，实属不易。

　　专家表示，2月份公路货车开工率上升较快，与交通部门多次发文要求各地加强路网通行管理，确保路网畅通有关，也与物流行业、邮政系统等方面积极响应号召，广大从业人员发扬奉献精神和责任意识，支援前线密切相关。

　　不过，从货源来看，由于疫情影响货运需求持续低迷。“开工率与复产率不是一个概念，开工后并不一定有生意做，也不一定产生有效营业收入。”张晓东指出，疫情期间，公路运输受到的冲击更大。从目前数据看，只能说是货运需求低迷的情况得到初步遏制，但整体恢复还需要时间。

　　交通完全恢复尚需时间

　　近日，国铁集团宣布，自3月6日起至6月30日，对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策，预计向企业和货主让利约3.8亿元。

　　不只是铁路，全国收费公路也实行了免收通行费措施。据初步测算，每天减免的通行费在15亿元左右。

　　交通运输部副部长刘小明表示，为保障疫情防控期间交通运输业平稳健康发展，党中央、国务院多次作出安排部署，在减税降费、金融支持、财政补贴等方面出台多项政策，除了上述铁路货运杂费减半和收费公路免费以外，还有对运输疫情防控重点保障物资等取得的收入免征增值税，免征航空公司应缴纳的民航发展基金，鼓励保险公司适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用，鼓励各地采取阶段性减免出租车“份子钱”等措施，减轻物流企业压力。

　　“这些政策，一方面有利于企业降本增效，稳定资金流，帮助企业渡过波动期和难关；另一方面，也将推动各种运输方式融合发展，实现多式联运，加速交通运输行业自身运能的恢复。”张晓东解释。

　　虽然政策比较给力，对保障交通行业产生了积极作用，但交通全面恢复尚需一定时间。

　　专家指出，复工复产是全局性工程。受到全球疫情不断发展影响，我国经济恢复尚存在不稳定性因素。

　　“虽然短期存在困难，但中长期看我国经济向好趋势会愈加明显。要尽快推动产业链协同复工和区域间协同复工。同时，充分发挥好交通运输‘先行官’作用，打通‘大动脉’,畅通‘微循环’。”张晓东说，企业尤其是中小微企业复工复产，还面临资金周转压力大、减税降费政策难以被作为乙方的运输物流企业真正享受等问题，这需要金融、财税等多个政府部门出台相应扶持政策并建立有效的风险分担机制，帮助企业渡过难关。（记者齐慧）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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