个人为疫情防控捐款捐物可享税前扣除

国家税务总局相关负责人3月9日进一步明确，根据相关政策规定，新冠肺炎疫情期间，符合条件的个人捐赠支出可以在缴纳个人所得税税前全额扣除。
具体扣除办法，可以按照《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》（以下简称《公告》）规定执行。扣除时，既可以在工薪所得预扣预缴个人所得税、分类所得代扣代缴个人所得税时扣除，也可以在综合所得和经营所得年度汇算清缴时办理扣除。
《公告》指出，捐赠现金的按照实际捐赠金额确定捐赠额；捐赠口罩、防护服等防疫物资的按照市场价格确定捐赠额。其中，市场价格将由公益性社会组织按照捐赠相关制度规定的办法评估，并经捐赠人确认同意后确定。
上述负责人表示，根据《公告》规定，居民个人在当期一个所得项目扣除不完的公益捐赠支出，可以按规定在其他所得项目中继续扣除。如，黄女士3月份防疫捐赠出1.5万元，截至3月累计应纳税所得额为1万元，那么黄女士在3月可税前扣除1万元捐赠，剩余0.5万元可在4月发放工资时继续扣除。
同时，如果个人在捐赠时不能及时取得捐赠票据的，可以暂凭捐赠银行支付凭证享受扣除政策，并在捐赠之日起的90日内取得捐赠票据即可。（记者 张均斌）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】