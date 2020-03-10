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国内主要快递公司网点除湖北外已全部复工

2020年03月10日08:36  来源：新华网
 
原标题：国内主要快递公司网点除湖北外已全部复工

新华社杭州3月9日电（记者殷晓圣、张璇）菜鸟网络9日宣布，根据四通一达等中国主要快递公司快递网点运行数据，除疫情集中的湖北地区以外，今天全国快递网点100%复工，每天处理的快递量超过去年同期。这既保障了网购等日常运输需求，也推动了商家复工复产。

中国物流学会特约研究员杨达卿说：“‘四通一达’运力承担了全国70%的市场运送能力，菜鸟的‘通达系’恢复是中国快递业的真正恢复，这对经济恢复是巨大的动力。”

菜鸟方面介绍，截至8日，全国复工的快递物流人员接近300万人。全国300多城市的菜鸟裹裹寄件、数万个菜鸟驿站社区生活服务也与快递公司一起复工。

疫情发生以来，菜鸟和四通一达搭建的智能物流骨干网络“民用”转“军用”，主动承担起救援物资运输的主力军任务，累计运输救援医疗物资近5000万件。

杨达卿表示，疫情发生以来，中国快递业第一时间复工，以领先的经济、高效送达效率，支撑了疫情发生以来的数字消费回升，帮助中小企业解决了复工的难题。

(责编：冯粒、曹昆)
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