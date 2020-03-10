餐饮业倡导推行公筷公勺

本报讯（实习记者杨天悦）北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会昨天联合发布《推行公筷公勺共建文明餐桌倡议书》，号召本市餐饮服务要配备公筷公勺，有条件的企业可定制带有“公”字标识的公筷公勺；严格做好公筷公勺清洗、消毒，设置公筷公勺专用存放区；根据餐桌规格、用餐人数、菜品类型等，摆放相应的公筷公勺。
倡议还提到，火锅等必须在餐桌熟制的餐饮服务，应提供专用“生料公筷”；自助餐厅或由消费者自行取餐的餐厅，配置与菜品相对应的公筷公勺。餐厅将推行公筷公勺纳入日常餐饮服务管理，落实到出餐、上菜、洗消等环节服务流程；通过公告牌、电子屏、餐桌提示牌、电子点菜系统等方式加大宣传力度，在餐厅醒目位置张贴使用公筷公勺提示，引导消费者自觉使用公筷公勺；有条件的餐厅应积极推行分餐制。
号召发出之前，本市已有不少企业推出了公筷公勺服务。目前，全聚德各门店已陆续恢复堂食服务，公筷公勺则是店里多年来的服务规范。同和居、同春园、地安门马凯餐厅、惠丰饺子楼等提供正餐的老字号门店，也会为每一桌的消费者提供公筷公勺。鸿宾楼、烤肉宛、烤肉季、峨嵋酒家、柳泉居、砂锅居、又一顺、曲园酒楼、玉华台、望德楼等多家老字号也自2月5日开始提供公筷公勺。
目前大部分餐饮企业仅恢复外卖，尚未开放堂食，北京市餐饮协会方面也表示，协会只是向餐饮企业发出倡议，但由于相关条件要求较高，目前原则上并不鼓励餐饮企业恢复堂食营业。
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