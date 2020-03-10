原标题：“国家队”出手缓解口罩原料紧缺

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截至3月6日24时，中央企业熔喷布当日产量达到约26吨。随着新的生产线建成投产，熔喷布未来一周产量将大幅提升，大大缓解供求紧张局面。

“无数口罩在向我们奔来！”3月6日深夜，在百万网友担任“云监工”的中央企业熔喷布生产线视频直播中，有网友如是感叹。当日23点59分56秒，北京西郊中国石化燕山石化厂区，硕大的熔喷头源源不断地喷出白色纤维，瞬间凝结成雪白的布匹。参建各方600多名员工12昼夜连续奋战，中国石化和国机恒天集团合作建设的燕山石化熔喷无纺布生产线一次开车成功，产出合格产品。

据国务院国资委医疗物资专项工作组消息，截至3月6日24时，中央企业熔喷布当日产量达到约26吨。随着新的生产线建成投产，熔喷布未来一周产量将大幅提升，有效缓解供求紧张局面。

12天打通口罩产业链

2月7日，国资委党委书记、主任郝鹏同国机集团所属生产口罩、防护服原材料无纺布的湖北仙桃恒天嘉华非织造有限公司，新兴际华集团所属生产防护服的河北石家庄际华三五零二职业装公司生产车间视频连线，强调要坚持质量第一，保持战时状态，急防疫一线之所急，抓紧改造转产、达产扩产，尽力排产满产。

据介绍，熔喷布是医用口罩中间的过滤层，具有很好的过滤性、阻隔性、保温性和吸附性，被形容为口罩的“心脏”，是医用口罩生产的重要原材料之一。

国机集团下属企业恒天集团控股企业恒天嘉华非织造有限公司于1月26日（大年初二）全面复工，将5条国际先进纺熔生产线迅速转产扩能，生产口罩用过滤层和内外层无纺布等，同时迅速拓展口罩生产线，目前产能已达110万只/天。

而原本和口罩直接原料基本“无关”的中国石化，也加入到熔喷布生产行列中。2月24日，中国石化与国机恒天集团迅速合作，筹建10条熔喷无纺布生产线，安排中国石化下属燕山石化在半个月内建成一座年设计生产能力为14400吨的熔喷无纺布生产厂。而正常情况下完成一座万吨级熔喷布生产厂建设，大约需要半年时间。3月6日，熔喷布生产工艺全部打通。根据燕山石化设计产能，每天可生产4吨N95熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布，满足120万只N95口罩或600万只医用平面口罩生产供应。

加大供需对接

在各方努力下，我国各类口罩产能不断扩大，“一罩难求”的局面得到一定程度缓解。2月29日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内，全国口罩日产量达到1.16亿只，是2月1日的12倍。

国机集团、中国石化、中国石油、兵器工业集团、新兴际华集团、中粮集团、兵器装备集团……从军工老店到石油公司，从军需大户到粮油企业，这些“国家队”企业同时紧急布局医用口罩生产线，发力医疗物资供给。

分析人士认为，近日医用口罩原料熔喷布价格高企，反映出旺盛的市场需求，也存在生产商、中间商预期口罩产能将快速提升导致的囤积居奇。同时，熔喷布生产线投资巨大、技术含量较高、设备安装复杂、对厂房要求高、且需要专门的技术工人等，是制约熔喷布产能扩大的重要因素。而熔喷布生产设备和零部件供应商较少，存在区域供求信息不对称、供需对接不畅等现象。

扩大熔喷布市场供给

国资委有关负责人表示，国资委密切关注国内防疫物资供应链、产业链变化情况，指导央企主动弥补短板弱项。

在北京，中国石化燕山石化2条熔喷布生产线正紧锣密鼓投产；在江苏，中国石化仪征化纤还有8条熔喷布生产线正加速筹建，预计4月中旬建成投产。10条熔喷布生产线总投资约2亿元，全部投产后日产量可达18吨医用口罩熔喷布，可供加工成1800万只医用平面口罩。

中国石油不久前与合作伙伴达成协议，形成熔喷布生产能力。2月29日，首批熔喷布经检测合格后运抵抚顺石化。中国石油有关负责人介绍，计划形成兰州石化、辽阳石化生产线共4条，并与2家企业合作形成一定熔喷布产能，预计中国石油熔喷布产能将达一定规模。

国资委医疗物资专项工作组有关负责人表示，下一步，将加大力度指导推动有关中央企业加快生产线建设、尽快投产达产，做好生产调度、确保产量稳定，扩大熔喷布市场供给，稳定市场价格，进一步扩大口罩等防疫物资产量，为疫情防控提供保障。

(责编：冯粒、曹昆)