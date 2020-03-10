原标题：全国高新区内企业复工人数为1586.5万人

央视网消息：目前，在统筹做好疫情防控的前提下，国家高新区积极推动复工复产。观测到的遥感“热值”数据快速上升，国家级高新区整体复工率超过六成。

这是近期珠三角地区的遥感数据热力图，红色表示高于整个地区的平均气温的热度奇异点。作为全国经济最为活跃的地区之一，珠三角地区集中了9家高新区。从热力图上可以看到，从2月中旬开始，由复工产生的工业热能和人口密度增加带来的热度，使红色区域正在不断扩大。

高新区快速“热”起来的背后，是各地纷纷推进分区分级精准复工。广州高新区2月初在全国率先上线工业企业复工审批系统，实现对复工复产信息、人员、物资的大数据精确管理，全月超6000家企业28万余人复工。依托科技手段，苏州、海口高新区精准对接企业需求，组织培训当地暂时无法上岗的餐饮、酒店从业人员，缓解企业用工紧张。烟台高新区推动开通直飞日本货运航班，保证生产企业物流及时高效。

这套疫情风险防控云平台园区系统，对进入写字楼人员自动精准测温，工作区，机器人24小时巡回检测。系统一经推广，就收到周边省市上千万的订单。在各地高新区，一批疫情防控的新技术、新成果得到落地和转化应用，促进园区产业升级。枣庄高新区内，一批大数据、人工智能和5G通讯等前沿技术的项目，通过云平台和在线办公，抓进度、抢工期。

国家高新区是我国经济实现高质量发展的前沿阵地。科技部近日提出，要采取多种方式支持高新区复工复产，通过成果转化基金等方式，加大对科技型中小企业扶持力度，增强企业发展后劲。支持和引导制造业系统化云部署，加大工业互联网应用，鼓励服务业企业通过线上服务、智能机器人等手段，实现无接触服务。

据科技部国家高新区复工复产信息平台统计，截止到3月8日，全国高新区内60.8%的企业已经复工，其中规模以上工业企业和服务业企业中的复工企业比例分别为88.3%和86.2%，全国高新区内企业复工人数为1586.5万人。

(责编：冯粒、曹昆)