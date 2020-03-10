原标题：税费能源交通等齐降成本 小微企业获重点扶持

近期，从减免增值税等多项税收，阶段性降低养老、失业、工伤社保费以及缓缴公积金，减免物业租金，到降低用电用气成本、降低融资成本，再到降低港口运输等交通费用，从中央到地方层层部署，一揽子举措用“真金白银”为企业减轻负担，助力企业渡过难关，涉及数千亿元的抗疫减负举措正密集落地。

一月内连推三批减税降费举措

减税降费是宏观政策强化逆周期调节的重要表现，也是积极财政政策的重要发力点。疫情之后，除了延续以往的减税制度性安排，我国又接连出台抗击疫情的新举措，阶段性加大减税降费力度，在2月份一个月内就连推三批减税降费举措，涉及增值税、所得税等多个税种。

例如，涉及增值税减免的包括：对防控重点物资生产企业扩大产能购置设备允许税前一次性扣除，全额退还这期间增值税增量留抵税额；对运输防控重点物资和提供公共交通、生活服务、邮政快递收入免征增值税。自3月1日至5月底，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%等。

“企业只要有营业收入就要交增值税，现在只要属于小规模纳税人都能够受惠，保证了小规模纳税人能够全面地享受到税收优惠的好处。这是税种的普惠性，还有小规模纳税人的普遍性，最大限度地扩大了税收优惠的覆盖面。”财政部税政司司长王建凡指出。

除了落实税收减免政策外，最近相关部门还出台了社会保险费减免政策。

据财政部社会保障司司长符金陵介绍，养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后，预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。同时还指导地方在确保医保基金长期可持续的情况下，减征部分职工医保单位缴费，又可以减轻企业负担约1500亿元。加上去年企业养老保险单位缴费比例由20%降为16%政策的实施，全年仅社会保险费减负就减轻企业负担超过1万亿元。

除此之外，为了缓解企业的现金流压力，包括财政贴息等降低企业的融资成本的举措也密集出台。此前，多部门联合发布文件，降低企业融资成本，加大对重点保障企业专项贷款财政贴息的支持力度，保证这些企业的实际融资成本不高于1.6%。“目前，已经贷款企业的实际融资成本还要更低一些。相信这些政策的落实将会有效地帮助企业特别是中小微企业渡过难关，早日复工复产。”符金陵说。

用能和交通成本接连调降

交通成本和用能成本也是为企业减负的重要方面。

交通运输部副部长刘小明在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，近期党中央、国务院多次作出安排部署，研究确定了支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的一系列举措。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，国铁集团决定，自3月6日起至6月30日，对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策，预计向企业和货主让利约3.8亿元，进一步降低企业物流成本，助力打赢疫情防控阻击战，促进经济社会发展。

疫情发生之后，相关部门一方面保障能源供应，另一方面，通过“两降低一下调”措施，进一步降低企业用能成本。

2月22日国家发展改革委印发通知明确，除高耗能行业用户，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户从2月1日至6月30日，电费降5%，即按照原有到户电价水平的95%结算。与此同时，2月7日出台的支持性两部制电价政策，执行至今年6月30日。对重点的“两部制”电力用户，容（需）量电费进行减免。

“以上两个政策涉及范围非常广，力度也非常大，涉及金额达到590亿元。” 国家发展改革委价格司一级巡视员张满英在回答《经济参考报》记者提问时表示。

据《经济参考报》记者了解，目前降电价新政都已落地，惠及数百万家企业。在工业大省辽宁，有180多万户非高耗能企业将享受到这次的电费减免，一共可以减免11亿元。经济大省江苏，有460万户企业符合减免电费条件，减免电费约50亿元。

企业用气成本也在降低。国家发展改革委明确，在现行天然气价格机制框架内，提前实行淡季价格政策，尽可能降低企业用气成本。

小微企业获重点扶持

中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，这一次的降成本，最突出的特点就是临时性的阶段性降成本，在当前受疫情影响情况下，阶段性降低企业的成本费用负担，增强企业抵抗风险、顺利复工复产的能力。

值得关注的是，央地出台的一系列降成本举措中，小微企业获得重点扶持。例如，自2020年3月1日至5月31日，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区小规模纳税人征收率由3%降为1%。这已经是一个月内推出的第三批减税降费政策，也是减税政策再次聚焦小微企业。

国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树表示，针对小微企业和个体工商户的税费减免政策比较多，既有对支持复工复产减征或者免征增值税的政策；又有国家出台的其他针对疫情防控的若干税收优惠政策；还有去年以来出台的针对月销售收入在10万元以下的小规模增值税纳税人的免税政策。

地方为企业减负的举措也在密集落地。宁夏宁东能源化工基地是我国重要的能源化工基地，宁东基地管委会经济发展局负责人田彦虎介绍，基地采取了一系列举措，包括对疫情期间正常生产经营的中小微工业企业给予每千瓦时2分的补贴，对受疫情影响造成资金困难的中小微企业，降低担保费率到1%以内；对受疫情影响暂无法及时足额缴纳贷款担保费用的中小微企业，可给予6个月宽限期等。

刘兴国指出，从企业的情况来看，当前反映比较突出的成本问题主要是用工成本和融资成本两项。在他看来，降低融资成本可以从两个方面着手，一是降低银行贷款基准利率，并引导银行让利，主动降低企业贷款实际利率。二是拓宽企业融资渠道，尤其是要增加企业直接融资渠道，让更多企业可以通过股权进行低成本融资。（记者 孙韶华 王璐 于瑶 北京 银川报道）

(责编：冯粒、曹昆)