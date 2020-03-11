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重庆汽车、电子两大支柱产业基本实现全面复工

“龙头”牵引，全产业链复工复产

本报记者  王斌来  蒋云龙

2020年03月11日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　“长安汽车关键零件告急，在湖北的配套厂商还没复工。”

　　“不能等，马上帮企业找同类替代厂家……”

　　重庆两江新区管委会办公大楼，520会议室灯火通明，一天一次的企业复工复产调度会正在举行。

　　坚持全链条服务破梗阻，让“龙头”率先起舞，牵引全产业链复工复产——两江新区的实践，是重庆全市的一个缩影。2月10日以来，重庆以龙头项目和企业为抓手，精准帮扶企业，打通产业链上下游的堵点、难点。

　　在上汽依维柯红岩商用车有限公司的整装车间，笔直的流水线长达300多米，每过6分钟就开出一辆重型卡车。

　　“这流水线可不算长，汽车行业的产业链，那才叫长。”党委书记夏洪彬介绍，上汽依维柯红岩商用车有限公司有380多家配套企业，每家配套企业后面还有数十家乃至上百家配套企业。“原计划2月10日复工，可直到2月20日才实现，产能现在才超过50%，主要还是受配套厂家供货影响。”

　　“企业着急，我们更急！”两江新区管委会常务副主任王志杰说，全力促成龙头企业复工后，新区丝毫不敢懈怠，绘出企业的产业链地图，全力协调，“这一个月来，协调复工复产的电话比去年一年打得都多。”

　　切实保障企业产业链、供应链畅通运转，两江新区在健全服务机制上下功夫。抽调300多名精干人手，进驻企业，现场服务。现场解决不了的，就上报管委会，列入指挥部的“作战图”，由相关部门和新区负责同志协调解决。产业链复工率、产能恢复率、员工返岗率，3个主要指标就这样节节攀升。

　　在重庆各重点工业区域，这一做法已全面推开。各区县、园区按照实际情况确定重点企业名单，同步摸底形成重点企业原料、包辅材配套企业清单，通过派驻“特派员”，积极稳妥、分类有序帮助企业复工复产。

　　受疫情影响，很多企业复工复产遇到资金难、用工难。“防疫物资支出和成本压力都比较大。生产制造成本是以前的2倍甚至3倍。”长安汽车两江工厂相关负责人魏芳柱说。

　　重庆坚持问题导向、精准施策，更快更实解决好企业实际困难。针对企业资金难题，重庆出台了增强版的“支持企业40条”，加大金融支持，加强财税纾困力度，降低生产经营成本。重庆市发改委主任郑向东介绍，重庆为疫情防控重点企业、涉农小微企业新增低利率贷款250亿元，为受疫情影响小微企业存量贷款展期续贷1000亿元左右；缓解企业纳税压力近10亿元，还将减免社会保险费约133亿元。

　　汽车产业是用工大户，但“用工难”对长安汽车的影响却没有预料中那么大。“通过智能化改造，我们工厂已经达到92%的自动化率，员工只要到位40%以上，就可以开工。”魏芳柱说。

　　截至2019年，重庆已完成1280个智能化改造项目，建成115个数字化车间和25个智能工厂。智能制造为企业复工复产发挥了很好的助力先行作用。

　　“这次疫情，给产业发展提出了新考题。”王志杰介绍，一些企业主动提出，要提升智能制造的水平。

　　“我们最盼望的是下游产业尽早复工，不然我们复工复产压力也很大。”重庆中车长客轨道车辆有限公司总经理马国华说，作为装备生产商，车厢等轨道车辆设备都是按照订单生产，但是建设单位工期延迟，必然会影响到后期交付。

　　“一定要抓好重大项目的复工复产！它们既是经济社会稳定的重要力量，也是汽车、电子、装备等重庆支柱产业的大客户。”郑向东介绍。

　　重庆推行“不见面审批”“网上办”，创新招标投标“隔空投”和重大项目“一对一”服务，还开发了重庆市工业互联网助力企业复工复产及疫情防控公共平台。“到目前为止，重大建设项目和重大前期规划研究项目的总数、总投资，均较去年提高30%以上。”郑向东说。

　　截至目前，重庆市级重大在建项目复工556个、复工率99.8%，基本实现全面复工；规模以上工业企业开工率达99.8%，汽车、电子两大支柱产业基本实现全面复工，装备制造等产业的全链条产能也稳步回升。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月11日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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