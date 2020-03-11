“东风制造”驶上抗疫一线

东风汽车集团有限公司（以下简称“东风”）是总部位于武汉市的央企，大多数生产基地位于湖北省。疫情暴发后，东风快速启动应急机制，除了做好14万余名员工的防疫工作、保持经营稳定外，还伸出援手支援一线抗击疫情。目前，东风集团已向湖北和武汉捐赠款物价值8200余万元。
疫情暴发之初，东风党委成立了疫情防控指挥部，下属企业也成立相应的防控指挥机构，持续加强疫情防控。
在做好疫情防控的同时，东风有力有序推动复工复产，保持生产经营稳定运行。2月份以来，东风旗下各企业就根据疫情新形势，全面了解员工目前的所在地、身体状况、能否正常返岗及计划返岗时间等信息，动态做好复工复产的计划。
疫情没有结束，援助一刻不停。2月18日，东风携旗下东风资产管理有限公司向武汉市、十堰市捐赠70台防疫消毒机械，价值1200余万元。这批防疫消毒机械迅速奔赴防疫前线，为消毒行动贡献力量。
同时，一辆辆“东风制造”也驶上抗疫一线。东风小康捐赠58辆车，用于物资运输、医护人员接送等；东风出行调动1000辆保运车坚守前线，保障武汉的应急交通。
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