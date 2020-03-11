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浙江瑞安

降低用电成本 缓解企业压力

陈海卯  倪集龙

2020年03月11日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　受疫情影响，不能如期复工，企业如何才能降低经营成本、缓解经营压力？近日，浙江瑞安市供电公司出台疫情防控期间临时性电价政策和6项具体操作细则，降低企业用电成本，切实帮助和支持企业渡过难关。

　　“对于已经办理暂停业务，现需要继续暂停的用户，将自动予以暂停续期，用户不用再次申请，且不受‘暂停用电不得小于15天’的限制，按实际暂停天数减免基本电费……”瑞安市供电公司对疫情防控期间暂不能正常开工、复工的企业，放宽容（需）量电价计费方式变更周期和减容（暂停）期限，电力用户即日可申请减容、暂停、减容恢复、暂停恢复。申请变更的用户不受“暂停用电不得小于15天”等条件限制，减免收取容（需）量电费，对于疫情发生以来停工、停产的企业，可适当追溯减免时间。对于满足疫情防控需要扩大产能的企业，原选择合同最大需量方式缴纳容（需）量电费的，实际最大用量不受合同最大需量限制，超过部分按实计取。为疫情防控直接服务的新建、扩建医疗等场所用电，免收高可靠性供电费。

　　“我们原定于春节长假过后马上开工，想不到返工人员不足，生产也随之延后。得知供电公司新出台的政策后，我就立马申请了暂停业务，想不到下午他们工作人员就来了。”2月10日，看到电力工作人员来到厂里查看情况，宏泰喷涂加工厂负责人林晓杰悬着的心总算放下来了。“我们的这台变压器容量是400千伏安，暂停后每天可节省基本电费400元。我们园区几十台变压器都进行容改需的话，基本电费减少还是很可观的。”

　　据了解，自2月8日起，瑞安电力根据疫情防控形势，基于电力大数据，认真梳理企业用电情况，并逐家致电咨询复工信息，详细介绍疫情期间相关用电政策。特殊时期，企业可根据实际情况，申请专变容量改需量。所有办理暂停与基本电费计收方式变更的用户优先选择线上办理，无需临柜。客户经理通过电话、微信取得用户申请，通过内部报办，100%实现“当日申请，当天办结”，让企业第一时间享受防疫期间临时性电价扶持政策，缓解企业压力。

　　瑞安市供电公司负责人表示，将积极贯彻落实国家降低企业用电成本的工作部署，进一步做好降低制造业用电成本测算和方案制定工作，做好政策宣传告知，助推企业发展。

　　疫情防控期间，瑞安市供电公司还对居民用电客户采取欠费不停电措施。同时，该公司引导客户通过线上渠道办理相关业务，进一步切断疫情蔓延渠道。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月11日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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