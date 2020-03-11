宁夏电网投资项目全部实现开复工

本报银川3月10日电 （记者刘峰）10日上午，宁夏银川市贺兰县南梁台子铁东村，几名工人正在将原有容量为100千伏安的变压器更换为200千伏安变压器，并新增10千伏线路0.8公里、0.4千伏线路3公里，可增加春耕灌溉覆盖面500余亩。当日，宁夏全区总投资51.81亿元的电网投资项目全部开复工。

在银川、吴忠等多个工程建设现场，宁东地区江汉330千伏变电站工程、吴忠市特种装备制造产业园区供电工程、银川市西夏区“三园两区”招商引资项目供电工程等项目同步开工建设。其中，电网基建项目共316项，将为宁东能源化工基地、中卫工业园区等重点区域提供电网基础设施保障，满足自治区脱贫攻坚、产业转型等高质量发展用电需求。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 07 版）

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